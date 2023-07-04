В Киеве повторно ищут новые названия для шести улиц

722
Валерия Гуржий
share share

В Киеве повторно собирают предложения по переименованию шести улиц, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Об этом сообщили в КГГА.

Как отметила депутат Киевского городского совета Виктория Муха, проекты решений Киевского городского совета о переименовании отклоненных городских объектов направились на повторный сбор предложений в электронном виде.

Депутат добавила, что экспертная комиссия рассмотрит каждое предложение по критериям соответствия требованиям действующего законодательства, и впоследствии с учетом рекомендаций будет проведено рейтинговое электронное голосование по переименованию этих объектов.

Список городских объектов, которые планируется переименовать:

Святошинский район:

  • улица Булгакова;
  • улица Огарева;
  • улица Академика Туполева;
  • улица Краснозаводская.

Подольский район:

  • переулок Яблочкова.

Днепровский район:

  • улица Петра Запорожца.

Образец оформления обоснования новых названий по ссылке. Предложения по переименованию принимаются до 12 июля текущего года по электронному адресу: [email protected].

Ранее мы писали, что на указателях и табличках для ориентиров столичного метро начали менять старые названия на новые. В частности, уже появилось новое название станции «Площадь Льва Толстого» – «Площадь Украинских героев».

Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva

Опубликовано: 04 июля 2023
share share
Украинский бренд часов ZAVOD собрал на Kickstarter почти $50 000 Украинский бренд часов ZAVOD собрал на Kickstarter почти $50 000 7 брендов крафтового пива Киевщины — советует Марко Черветти 7 брендов крафтового пива Киевщины — советует Марко Черветти Возле станции метро «Шулявская» сносят 12-летние МАФы Возле станции метро «Шулявская» сносят 12-летние МАФы Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ 11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов 11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента Хачапури, харчо и чача: возле "Дворца спорта" открылся ресторан грузинской кухни Хачапури, харчо и чача: возле "Дворца спорта" открылся ресторан грузинской кухни
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.