В Киеве повторно ищут новые названия для шести улиц

В Киеве повторно собирают предложения по переименованию шести улиц, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Об этом сообщили в КГГА.

Как отметила депутат Киевского городского совета Виктория Муха, проекты решений Киевского городского совета о переименовании отклоненных городских объектов направились на повторный сбор предложений в электронном виде.

Депутат добавила, что экспертная комиссия рассмотрит каждое предложение по критериям соответствия требованиям действующего законодательства, и впоследствии с учетом рекомендаций будет проведено рейтинговое электронное голосование по переименованию этих объектов.

Список городских объектов, которые планируется переименовать:

Святошинский район:

улица Булгакова;

улица Огарева;

улица Академика Туполева;

улица Краснозаводская.

Подольский район:

переулок Яблочкова.

Днепровский район:

улица Петра Запорожца.

Образец оформления обоснования новых названий по ссылке. Предложения по переименованию принимаются до 12 июля текущего года по электронному адресу: [email protected].

Ранее мы писали, что на указателях и табличках для ориентиров столичного метро начали менять старые названия на новые. В частности, уже появилось новое название станции «Площадь Льва Толстого» – «Площадь Украинских героев».

Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva