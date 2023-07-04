В Киеве повторно ищут новые названия для шести улиц

В Киеве повторно собирают предложения по переименованию шести улиц, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.
Об этом сообщили в КГГА.
Как отметила депутат Киевского городского совета Виктория Муха, проекты решений Киевского городского совета о переименовании отклоненных городских объектов направились на повторный сбор предложений в электронном виде.
Депутат добавила, что экспертная комиссия рассмотрит каждое предложение по критериям соответствия требованиям действующего законодательства, и впоследствии с учетом рекомендаций будет проведено рейтинговое электронное голосование по переименованию этих объектов.
Образец оформления обоснования новых названий по ссылке. Предложения по переименованию принимаются до 12 июля текущего года по электронному адресу: [email protected].
Ранее мы писали, что на указателях и табличках для ориентиров столичного метро начали менять старые названия на новые. В частности, уже появилось новое название станции «Площадь Льва Толстого» – «Площадь Украинских героев».