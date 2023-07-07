7 фестивалей в Украине, которые не стоит пропускать этим летом

Летом 2023 года, несмотря на все, что сейчас происходит в Украине, планируют провести музыкальные, кино и йога-фестивали. Рассказываем о них.
Этно-фестиваль "Країна мрій" Олега Скрипки возвращается. Его проведут на купальские праздники на территории нового арт-пространства Uyava . Кроме музыки здесь можно будет посетить Аллею Мастеров, где будут представлены изделия из керамики, ткачество, плетение, вышивка, росписи писанок, работы с металлом, кожей и т.д.
Музыкальная программа:
Мероприятие проводится при поддержке Support Azov, часть прибыли уходит на помощь защитникам.
Цена: 200 грн – один день, 500 грн – три дня
Где: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ, локация Uyava (главный вход, справа в оранжерею)
Когда: 7-9 июля
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На втором мероприятии серии "Стадион Культуры" выступят участники "Евровидения" Tvorchi и рок-группа "Циферблат". Также среди заявленных музыкантов Brykulets, Nazva и Tember Blanche.
На мероприятии состоится лекция основателя ютуб-канала «Загін Кіноманів» Виталия Гордиенко о феномене Ивасюка. Также лекции готовит онлайн-институт Projector.
Волонтеры PowerKit будут учить создавать павербанк из электронок для ВСУ. Также проведут мастер-класс по плетению маскировочных сеток.
На территории будет работать фудкорт.
Во время воздушной тревоги "Стадион Культуры" приостанавливает работу, все посетители должны пройти в ближайшее укрытие: станции метро "Ипподром" или "Выставочный Центр".
Цена: 250 грн – один день, 400 грн – два дня
Где: Ледовый Стадион, проспект Академика Глушкова 9
Когда: 8-9 июля
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Музыкальный фестиваль "Файне місто" (Faine Misto) после двадцати месяцев перерыва снова возвращается. Его в этом году проведут не в Тернополе, а во Львове.
Среди хедлайнеров: "ВВ", "Один в Каное", "Крихітка", "Жадан и Собаки", "Палиндром", Detach, Лилу 45, Кристина Соловий. Полный список исполнителей – здесь .
Цена: 850 грн (один день), 1400 грн (два дня), 1900 грн (три дня фестиваля), 4200 грн – премиум на три дня (неограниченное количество входов и выходов на протяжении всего фестиваля, доступ на обзорную террасу с видом на Main Stage , подарочный мерч)
Где: Львов, !FESTrepublic
Когда : 28-30 июля
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Фестиваль йоги "Лесной Аватар" состоится в Карпатах. Организаторы решили отказаться от развлекательного формата и, как и в прошлом, сосредоточятся на терапевтически реабилитационном аспекте.
В программе: йога-практики, лекции по теме здоровья, общие занятия с психологами и психотерапевтами, цигун, творческие практики, сессии по саунд-хилингу, чайные церемонии, массажи и медитации.
Билеты на другие фестивали "Аватара" действительны для пребывания на "Лесном Аватаре".
Цена: билет в июле – 5150 грн., в августе – 5550 грн. Дети – от 3 до 12 лет скидка 50%. Отдельно оплачивается проживание. В собственной палатке – 95 грн/сутки
Где: экоцентр "Теплая Гора", г. Косов
Когда: 1-8 августа
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Фестиваль Summer Anime&K-Pop Fest будут проводить в течение месяца в 18 городах Украины, в том числе во Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Чернигове, Черновцах.
В Киеве фестиваль продлится два дня. В программе концерты приглашенных исполнителей и другие тематические выступления, K-pop cover dance, игры, конкурсы и благотворительные аукционы для поддержки ВСУ.
Цена: от 350 грн
Где: Киев, Bel etage , ул. Шота Руставели, 16А
Когда: 12 августа
В этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет на нескольких локациях. В частности, показы конкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия состоятся в Черновцах, в культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. Показы ретроспективных и специальных программ пройдут в Одессе в кинотеатре Multiplex.
Цена: продажа билетов будет открыта вскоре
Где: Одесса и Черновцы
Когда: 19–26 августа
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"Фестиваль Тараса Шевченко "Ше.Fest" возник в 2014 году как элемент национального сопротивления, поэтому в горячем 2023 году он точно должен нас объединить", - говорят организаторы.
Впервые в истории Ше.Fest организаторы отказываются от большой развлекательной части мероприятия и приглашают осуществить "паломничество в место силы" – на землю Шевченко.
Все выступления на фестивале будут волонтерскими, благодаря чему максимум привлеченных средств направят на ВСУ.
Цена: детали впоследствии
Где: с. Моринцы, Черкасская область
Когда: 26-27 августа
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Фото: Информатор , IIlkovych