7 фестивалей в Украине, которые не стоит пропускать этим летом

Летом 2023 года, несмотря на все, что сейчас происходит в Украине, планируют провести музыкальные, кино и йога-фестивали. Рассказываем о них.

Фестиваль “Країна мрій”

Этно-фестиваль "Країна мрій" Олега Скрипки возвращается. Его проведут на купальские праздники на территории нового арт-пространства Uyava . Кроме музыки здесь можно будет посетить Аллею Мастеров, где будут представлены изделия из керамики, ткачество, плетение, вышивка, росписи писанок, работы с металлом, кожей и т.д.

Музыкальная программа:

7 июля — украинская этнопоп-группа Patsyki z Franeka и японская дуэт Heavenphetamine, миксующий в своей музыке психоделический рок 70-х, пост-панк 80-х и эйсид-хаус 90-х.

8 июля - Кристина Соловий, группа The Вйо, а также мастера фолк-альтернативного металла CH.SH band ("Чумацький шлях");

9 июля – основатель и идейный вдохновитель «Країни Мрій» Олег Скрипка и оркестр народных инструментов НАОНИ, а также группа ВВ.

Мероприятие проводится при поддержке Support Azov, часть прибыли уходит на помощь защитникам.

Цена: 200 грн – один день, 500 грн – три дня

Где: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНГ, локация Uyava (главный вход, справа в оранжерею)

Когда: 7-9 июля

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Стадион Культуры

На втором мероприятии серии "Стадион Культуры" выступят участники "Евровидения" Tvorchi и рок-группа "Циферблат". Также среди заявленных музыкантов Brykulets, Nazva и Tember Blanche.

На мероприятии состоится лекция основателя ютуб-канала «Загін Кіноманів» Виталия Гордиенко о феномене Ивасюка. Также лекции готовит онлайн-институт Projector.

Волонтеры PowerKit будут учить создавать павербанк из электронок для ВСУ. Также проведут мастер-класс по плетению маскировочных сеток.

На территории будет работать фудкорт.

Во время воздушной тревоги "Стадион Культуры" приостанавливает работу, все посетители должны пройти в ближайшее укрытие: станции метро "Ипподром" или "Выставочный Центр".

Цена: 250 грн – один день, 400 грн – два дня

Где: Ледовый Стадион, проспект Академика Глушкова 9

Когда: 8-9 июля

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Faine Misto

Музыкальный фестиваль "Файне місто" (Faine Misto) после двадцати месяцев перерыва снова возвращается. Его в этом году проведут не в Тернополе, а во Львове.

Среди хедлайнеров: "ВВ", "Один в Каное", "Крихітка", "Жадан и Собаки", "Палиндром", Detach, Лилу 45, Кристина Соловий. Полный список исполнителей – здесь .

Цена: 850 грн (один день), 1400 грн (два дня), 1900 грн (три дня фестиваля), 4200 грн – премиум на три дня (неограниченное количество входов и выходов на протяжении всего фестиваля, доступ на обзорную террасу с видом на Main Stage , подарочный мерч)

Где: Львов, !FESTrepublic

Когда : 28-30 июля

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Avatar Yoga Festival

Фестиваль йоги "Лесной Аватар" состоится в Карпатах. Организаторы решили отказаться от развлекательного формата и, как и в прошлом, сосредоточятся на терапевтически реабилитационном аспекте.

В программе: йога-практики, лекции по теме здоровья, общие занятия с психологами и психотерапевтами, цигун, творческие практики, сессии по саунд-хилингу, чайные церемонии, массажи и медитации.

Билеты на другие фестивали "Аватара" действительны для пребывания на "Лесном Аватаре".

Цена: билет в июле – 5150 грн., в августе – 5550 грн. Дети – от 3 до 12 лет скидка 50%. Отдельно оплачивается проживание. В собственной палатке – 95 грн/сутки

Где: экоцентр "Теплая Гора", г. Косов

Когда: 1-8 августа

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Summer Anime&K-Pop Fest

Фестиваль Summer Anime&K-Pop Fest будут проводить в течение месяца в 18 городах Украины, в том числе во Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Чернигове, Черновцах.

В Киеве фестиваль продлится два дня. В программе концерты приглашенных исполнителей и другие тематические выступления, K-pop cover dance, игры, конкурсы и благотворительные аукционы для поддержки ВСУ.

Цена: от 350 грн

Где: Киев, Bel etage , ул. Шота Руставели, 16А

Когда: 12 августа

Одесский международный кинофестиваль

В этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет на нескольких локациях. В частности, показы конкурсных программ фестиваля и индустриальные мероприятия состоятся в Черновцах, в культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. Показы ретроспективных и специальных программ пройдут в Одессе в кинотеатре Multiplex.

Цена: продажа билетов будет открыта вскоре

Где: Одесса и Черновцы

Когда: 19–26 августа

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Ше.Fest 2023

"Фестиваль Тараса Шевченко "Ше.Fest" возник в 2014 году как элемент национального сопротивления, поэтому в горячем 2023 году он точно должен нас объединить", - говорят организаторы.

Впервые в истории Ше.Fest организаторы отказываются от большой развлекательной части мероприятия и приглашают осуществить "паломничество в место силы" – на землю Шевченко.

Все выступления на фестивале будут волонтерскими, благодаря чему максимум привлеченных средств направят на ВСУ.

Цена: детали впоследствии

Где: с. Моринцы, Черкасская область

Когда: 26-27 августа

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