Программа «єОселя» станет доступной для всех украинцев без собственного жилья

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Мария Иващук
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Программа льготной ипотеки «єОселя» станет доступной для всех украинцев без собственного жилья. Для них будет действовать ставка 7% годовых в гривне.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Первый взнос составит 20%, срок кредитования предоставляется до 20 лет.

Эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки. Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже», — отметил глава правительства.

Ранее взять ипотеку под 3% по программе «еОселя» могли только военные, правоохранители, учителя, медики и ученые.

По состоянию на 1 мая 948 украинских семей получили кредит на жилье на общую сумму более 1,2 млрд. грн.

Программа «еОселя» стартовала с октября 2022 года. Мы писали, какие квартиры можно приобрести в Киеве по льготной ипотеке «єОселя».

Фото: Eugene

Опубликовано: 05 июля 2023
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