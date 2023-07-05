Программа «єОселя» станет доступной для всех украинцев без собственного жилья

Программа льготной ипотеки «єОселя» станет доступной для всех украинцев без собственного жилья. Для них будет действовать ставка 7% годовых в гривне.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Первый взнос составит 20%, срок кредитования предоставляется до 20 лет.

Эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки. Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже», — отметил глава правительства.

Ранее взять ипотеку под 3% по программе «еОселя» могли только военные, правоохранители, учителя, медики и ученые.

По состоянию на 1 мая 948 украинских семей получили кредит на жилье на общую сумму более 1,2 млрд. грн.

Программа «еОселя» стартовала с октября 2022 года. Мы писали, какие квартиры можно приобрести в Киеве по льготной ипотеке «єОселя».