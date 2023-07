Куда пойти в Киеве 7-9 июля: поп-ап с Клопотенко на Ржаном рынке, "Країна Мрій" и маркет "Все. Свои"

В течение 7-9 июля в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: этномероприятие "Країна Мрій" на ВДНГ на котором выступят Кристина Соловий и Олег Скрипка, поп-ап "Кий, Шеф, Хорив" на Житним рынке, стендап вечеринка, концерт исполнителя Shumei, фотовыставка "Рідні", маркет Все . Свои, вечеринки в "Куренях" и "Сквоте", фестиваль "Стадион Культуры" и многое другое.

Собрали 15 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

С 7 по 9 июля международное этномероприятие "Країна Мрій" пройдет в киевском артпространстве UYAVA в Саду Бажань на ВДНГ.

На купальские праздники там соберутся украинские и зарубежные художники, чтобы погрузить киевлян и гостей столицы в мир этно и показать жемчужины украинского культурного наследия. На мероприятии будут выступать:

7 июля - украинская этнопоп-группа Patsyki z Franeka и японский дуэт Heavenphetamine

8 июля - чувственная и утонченная исполнительница и автор песен Кристина Соловий и мастера фолк-альтернативного металла Ch.sh.Band

9 июля – основатель и идейный вдохновитель «Країни Мрій» Олег Скрипка и единственный в Украине профессиональный оркестр народных инструментов Наони, а также еще один проект музыканта – легендарная группа ВВ.

Цена: от 200 гривен

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 7-9 июля с 13:00

7 июля в 16:00 в X-Park в парке Муромец устроят празднование Ивана Купала. В программе мероприятия: угощение мавок, костер, хороводы, плетение венков, познавательные лекции о Магии солнца и обряды наших предков, ярмарка и тематические мастер-классы.

Цена: от 250 гривен

Где: X-Park, парк Муромец

Когда: 7 июля 16:00

7-9 июля с 16:00 до 22:00 проходит вечеринка в "Куренях". В пятницу вход свободен. Донат в пользу ВСУ остается по вашему усмотрению! В субботу на воскресенье онлайн билеты .

В первый день выступят Bеssarion Eternity и Alex P. Во второй дент будет гость из Парижа – Oward. Также свои всеобъемлющие сети готовят Westboy и Jordee. На третий день будет живое выступление Аква Вита, Seba Korecky и Kseniya Palfy.

Цена: от 300 гривен

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 7-9 июля 16:00

В этот вечер выступят: Настя Зухвала, Анна Кочегура, Екатерина Федоркова, Света Немонежина, Лана Чубаха.

Цена: от 250 гривен

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15

Когда: 7 июля 18:30

Выставка Clockwork Orange является переосмыслением одноименного романа Энтони Берджесса и фильма Стэнли Кубрика, попытка создания интерпретации ультранасилия, которая размещена не только на физическом, но и психологическом уровне.

Выставка открывает зрителю сложный лабиринт визуальных символов. Оранжевые формы, пронизанные черными музыкальными линиями, олицетворяют диссонанс между контролем и освобождением, призывая зрителя взглянуть на это под новым углом форм и оттенков работ.

Цена: вход свободный

Где: Eye Sea Gallery, Киев, ул. Олеся Гончара, 40

Когда: 7 июля 19:00

На главной сцене Osocor выступит исполнитель Shumei вместе с группой. И не с пустыми руками, а с обновленным репертуаром.

Концерт благотворительный. В его рамках состоится благотворительный аукцион. Вырученные деньги по продаже уникальных лотов будут направлены на поддержку ВСУ.

Цена: от 1000 гривен

Где: Osocor, улица Виноградная, 2

Когда: 7 июля 19:00

Суббота

8–9 июля пройдет маркет «Уличные тренды», где соберут 100+ локальных производителей: именно они формируют повседневную украинскую моду. Будет одежда и обувь, аксессуары и украшения, а также целая куча новых идей и вдохновения.

Цена: вход свободный

Где: Десятинная, 12

Когда: 8-9 июля с 10:00

Гастрономический поп-ап "Кий, Шеф, Хорив". Это будет движ, который станет началом возрождения Житнего рынка. Ибо на нем соберется суперкоманда фермеров, которые влюбят вас в украинские продукты. Поваров, которые сделают по-украински вкусно. Крафтовых производителей, которые будут внушать желание скупить у них все. И гостей кайфовать от процесса, еды, атмосферы под крышей Житнего рынка.

Цена: от 200 гривен

Где: Житний рынок (ул. Верхний Вал, 16)

Когда: 8-9 июля с 12:00

6 июля в ВДНГ юбилей – 65 лет. На этот счет откроется выставка, посвященная теме памяти.

Экспозиция включает в себя несколько живописей и коллажей, сделанных на основе архивных фотографий Экспоцентра. Автор картин художница Екатерина Синица обращается к современности через живопись, одновременно используя архивные снимки ВДНХ в коллажах.

Цена: вход свободный

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 8 июля с 12:00

На этой неделе вы узнаете десять историй реальных людей с фронта и тыла во время фотовыставки «Рідні» в Киеве.



Это десять из тысяч ЛГБТИК людей в Украине, лично чувствующих, насколько нужны гражданские партнерства. И что именно сейчас, во время войны, они актуальны. Ведь герои и героини выставки служат, волонтерят, любят и надеются на следующую встречу со своими близкими.

Цена: вход свободный, Регистрация по ссылке

Где: коворкинг "Платформа", улица Владимирская, 52/17, 4 этаж

Когда: 8 июля с 13:00

Второй фестиваль "Стадион культуры" состоится 8 и 9 июля. В первый день фестиваля выступят группа Tvorchi, поп-фанк проект Brykulets и группа Nazva, исполнители хита "Сіґеле-міґеле". Во второй день, 9 июля, хедлайнерами станут музыкальный инди-фольк дуэт Tember Blanche, киевская группа Ziferblat и другие. В лектории будут говорить о кино, тактической медицине и других важных и интересных темах.

Цена: от 250 гривен

Где: Ледовый стадион, проспект Академика Глушкова, 9

Когда: 8 июля с 14:00

В авторской концертной программе от GosOrchestra для вас зазвучат самые известные хиты Queen: Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Show Must Go On, Don't Stop Me Now и другие.

Цена: от 400 гривен

Где: терраса River Mall (3 этаж ТРЦ), улица Днепровская набережная 12

Когда: 8 июля с 20:00

Воскресенье

Во второе воскресенье июля в честь двухлетия движения команда "Сохранить Цветы Украины" объединяет усилия со "Стриха", чтобы вместе провести "Цветочную Барахолку". Почти традиционная соседская маркета объединит отборную ярмарку искусства и растений и лекторий в пространстве Городского Театра.

Цена: вход свободный

Где: возле Цветов Украины

Когда: 9 июля с 14:00

Клуб Keller анонсирует запуск нового формата для серии вечеринок – сочетание художественного искусства и электронной танцевальной музыки. Первый художник – Антон Резник – харьковский книжный иллюстратор, дизайнер и comics creator.

Музыкальный лайн-ап: Borys, Amir, TofuDj, hd Hameleon, Pledov.

Цена: от 300 гривен

Где: Дача, Кeller, улица Кирилловская, 71

Когда: 9 июля с 15:00

9 июля в 18:00 в Сквот состоится Dnipropop show – это свежие мультижанровые разработки собственного производства в живом исполнении. Селекторы с полной пазухой доброкачественного снобизма в плей-листе. Уникальный состав, опытные мастера, благородная цель.

Цена: вход свободный

Где: Squаt 17b, улица Терещенковская 17б

Когда: 9 июля 18:00

Фото: Ukr.media, Курени, Екатерина Федоркова, Shumei, Все. Свои, Евгений Клопотенко, ВДНГ, Стадион Культуры, Concert.ua, ОО "Цветы Украины", Сквот