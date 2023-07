Куди піти у Києві 7-9 липня: поп-ап з Клопотенком на Житньому ринку, "Країна Мрій" та маркет "Всі. Свої"

Протягом 7-9 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: етнозахід "Країна Мрій" на ВДНГ на якому виступлять Олег Скрипка та Христина Соловій, поп-ап "Кий, Шеф, Хорив" на Житньому ринку, стендап вечірка, концерт виконавця Shumei, фотовиставка "Рідні", маркет Всі. Свої, вечірки у "Куренях" та "Сквоті", фестиваль "Стадіон Культури" і багато іншого.

Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Із 7 до 9 липня міжнародний етнозахід "Країна Мрій" пройде в київському артпросторі UYAVA в Саду Бажань на ВДНГ.

На купальські свята там зберуться українські й закордонні митці, аби занурити киян і гостей столиці у світ етно й показати перлини української культурної спадщини. На заході виступатимуть:

7 липня - український етнопоп-гурт Patsyki z Franeka та японський дует Heavenphetamine

8 липня - чуттєва й витончена виконавиця і авторка пісень Христина Соловій та майстри фолк-альтернативного металу Ch.sh.Band

9 липня — засновник та ідейний натхненник «Країни Мрій» Олег Скрипка і єдиний в Україні професійний оркестр народних інструментів Наоні, а також ще один проєкт музиканта — легендарний гурт ВВ.

Ціна: від 200 гривень

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 7-9 липня з 13:00

7 липня о 16:00 у X-Park, що у парку Муромець влаштують святкування Івана Купала. У програмі заходу: частування мавок, багаття, хороводи, плетіння вінків, пізнавальні лекції про Магію сонця та обряди наших предків, ярмарок та тематичні майстер-класи.

Ціна: від 250 гривень

Де: X-Park, парк Муромець

Коли: 7 липня 16:00

7-9 липня з 16:00 до 22:00 проходиттме вечірка у "Куренях". У п’ятницю вхід вільний. Донат на користь ЗСУ залишається на ваш розсуд! У суботу на неділю онлайн квитки.

У перший день виступатимуть Bеssarion Eternity та Alex P. На другий дент буде гість з Парижу – Oward. Також свої всеосяжні сети готують Westboy і Jordee. Третього дня буде живий виступ Аква Віта, Seba Korecky та Kseniya Palfy.

Ціна: від 300 гривень

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 7-9 липня 16:00

У цей вечір виступатимуть: Настя Зухвала, Ганна Кочегура, Катерина Федоркова, Свєта Немонежина, Лана Чубаха.

Ціна: від 250 гривень

Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15

Коли: 7 липня 18:30

Виставка “Clockwork Orange" є переосмисленням однойменного роману Ентоні Берджесса та фільму Стенлі Кубріка, спроба створення інтерпретації ультранасильства, що розміщена не тільки на фізичному, але й на психологічному рівні.

Виставка відкриває перед глядачем складний лабіринт візуальних символів. Помаранчеві форми, пронизані чорними музичними лініями, втілюють дисонанс між контролем та звільненням, закликаючи глядача подивитись на це під новим кутом форм та відтінків робіт.

Ціна: вхід вільний

Де: Eye Sea Gallery, Київ, вул.Олеся Гончара, 40.

Коли: 7 липня 19:00

На головній сцені Osocor виступить виконавець Shumei разом з гуртом. І не з пустими руками, а з оновленим репертуаром.

Концерт є благодійним. В межах нього відбудеться благодійний аукціон. Вторговані гроші з продажу унікальних лотів будуть направлені на підтримку ЗСУ.

Ціна: від 1000 гривень

Де: Osocor, вулиця Виноградна, 2

Коли: 7 липня 19:00

Субота

8–9 липня пройде маркет «Вуличні тренди», де зберуть 100+ локальних виробників: саме вони формують повсякденну українську моду. Буде одяг та взуття, аксесуари та прикраси, а також — ціла купа нових ідей та натхнення.

Ціна: вхід вільний

Де: Десятинна, 12

Коли: 8-9 липня з 10:00

Гастрономічний поп-ап "Кий, Шеф, Хорив". Це буде двіж, який стане початком відродження Житнього ринку. Бо на ньому збереться суперкоманда фермерів, які закохають вас в українські продукти. Кухарів, які зроблять по-українськи смачно. Крафтових виробників, які вселятимуть бажання скупити в них все. І гостей, щоб кайфувати від процесу, їжі, атмосфери під дахом Житнього ринку.

Ціна: від 200 гривень

Де: Житній ринок (вул. Верхній Вал, 16)

Коли: 8-9 липня з 12:00

6 липня у ВДНГ ювілей - 65 років. З цього приводу відкриється виставка, присвячену темі пам’яті.

Експозиція включає кілька живописів і колажів, зроблених на основі архівних фотографій Експоцентру. Авторка картин художниця Катерина Синиця звертається до сучасності через живопис, водночас використовуючи архівні знімки ВДНГ у колажах.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 8 липня з 12:00

Цього тижня ви дізнаєтесь десять історій реальних людей з фронту і тилу під час фотовиставки «Рідні» у Києві.



Це десять з тисяч ЛГБТІК людей в Україні, які особисто відчувають, наскільки потрібні цивільні партнерства. І що саме зараз, під час війни, вони на часі. Адже герої та героїні виставки служать, волонтерять, кохають та сподіваються на наступну зустріч зі своїми близькими.

Ціна: вхід вільний, рестрація за посиланням

Де: коворкінг "Платформа", вулиця Володимирська, 52/17, 4 поверх

Коли: 8 липня з 13:00

Другий фестиваль "Стадіон культури" відбудеться 8 та 9 липня. У перший день фестивалю, виступатимуть гурт Tvorchi, поп-фанк проєкт Brykulets та гурт Nazva, виконавці хіта "Сіґеле-міґеле".У другий день, 9 липня, хедлайнерами стануть музичний інді-фольк дует Tember Blanche, київський гурт Ziferblat та інші. В лекторії говоритимуть про кіно, тактичну медицину й інші важливі й цікаві теми.

Ціна: від 250 гривень

Де: Льодовий стадіон, проспект Академіка Глушкова, 9

Коли: 8 липня з 14:00

В авторській концертній програмі від GosOrchestra для вас зазвучать найвідоміші хіти Queen: Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Show Must Go On, Don't Stop Me Now та інші.

Ціна: від 400 гривень

Де: тераса River Mall (3 поверх ТРЦ), вулиця Дніпровська набережна 12

Коли: 8 липня з 20:00

Неділя

У другу неділю липня на честь дворіччя руху, команда "Зберегти Квіти України" об’єднує зусилля зі "Стріха", щоб разом провести “Квіткову Барахолку”. Майже традиційний сусідський маркет об’єднає відбірний ярмарок мистецтва та рослин та лекторій у просторі Міського Театру.

Ціна: вхід вільний

Де: біля Квітів України

Коли: 9 липня з 14:00

Клуб Keller анонсує запуск нового формату для серії вечірок — поєднання художнього мистецтва та електронної танцювальної музики. Перший художник — Антон Резнік - харківський книжковий ілюстратор, дизайнер та comics creator.

Музичний лайн-ап: Borys, Amir, TofuDj, hd Hameleon, Pledov.

Ціна: від 300 гривень

Де: Дача, Кeller, вулиця Кирилівська, 71

Коли: 9 липня з 15:00

9 липня о 18:00 у Сквот відбудеться Dnipropop show - це свіжі мультижанрові розробки власного виробництва в живому виконанні. Селектори із повною пазухою доброякісного снобізму в плей-листі. Унікальний склад, досвічені майстри, шляхетна мета.

Ціна: вхід вільний

Де: Squаt 17b, вулиця Терещенківська 17б

Коли: 9 липня 18:00

Фото: Ukr.media, Курені, Катерина Федоркова, Shumei, Всі. Свої, Євген Клопотенко, ВДНГ, Стадіон Культури, Concert.ua, ГО “Квіти України”, Сквот