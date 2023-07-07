В августе стоимость аренды квартир в Киеве вырастет

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Валерия Гуржий
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В Киеве в августе может увеличиться стоимость аренды квартир, ведь рынок возвращается к сезонности.

Об этом свидетельствует аналитика приложения Bird.

Медианная цена аренды однокомнатной квартиры в августе этого года будет ориентировочно составлять 11,4 тысячи гривен. В прошлом же году медианная цена однокомнатных квартир была 9,6 тысячи гривен.

Что касается двухкомнатных квартир, то в августе цена в среднем может составить 19,2 тысяч гривен, в прошлом году цены была на уровне 15 тысяч гривен, а в 2021 году - 25 тысяч гривен.

Цена за трехкомнатные квартиры в августе может составить 32 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что программа льготной ипотеки «Есселя» станет доступной для всех украинцев без собственного жилья. Для них будет действовать ставка 7% годовых в гривне.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk

Опубликовано: 07 июля 2023
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