В августе стоимость аренды квартир в Киеве вырастет

В Киеве в августе может увеличиться стоимость аренды квартир, ведь рынок возвращается к сезонности.

Об этом свидетельствует аналитика приложения Bird.

Медианная цена аренды однокомнатной квартиры в августе этого года будет ориентировочно составлять 11,4 тысячи гривен. В прошлом же году медианная цена однокомнатных квартир была 9,6 тысячи гривен.

Что касается двухкомнатных квартир, то в августе цена в среднем может составить 19,2 тысяч гривен, в прошлом году цены была на уровне 15 тысяч гривен, а в 2021 году - 25 тысяч гривен.

Цена за трехкомнатные квартиры в августе может составить 32 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что программа льготной ипотеки «Есселя» станет доступной для всех украинцев без собственного жилья. Для них будет действовать ставка 7% годовых в гривне.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk