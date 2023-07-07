На Burning Man-2023 Украина создаст гигантский арт-объект из противотанковых ежей: фото

В этом году украинская команда представит на фестивале Burning Man арт-проект в виде военного мемориала The Hedgehog Temple. Его построят из противотанковых ежей.

Внутри The Hedgehog Temple разместят истории погибших воинов и мирных людей, которые погибли на войне.

Ярослав Корец и Александр Слободянюк

“Тема BM 2023 – ANIMALIA. Когда я услышал о теме, это была осень, и мы сидели без света в Одессе, как и все украинцы. Идея арт-проекта возникла через несколько минут. Наш проект — военный мемориал The Hedgehog Temple, это гигантский еж, построенный из противотанковых ежей», – написал Ярослав Корец, лидер украинского сообщества «бёрнеров».

Он добавил, что идея была на поверхности, ведь именно противотанковый еж является одним из символов обороны.

“Как объединить отнюдь не военную парадигму участников Burning Man с нашей “повседневной жизнью” и еще раз напомнить, что каждый день в Украине умирают люди от пушек и ракет, очень часто. Люди, которые не имели ничего общего с оружием до 24 февраля, сидели в своих офисах, мастерских, делали дизайн или снимали кино, жили свою прекрасную жизнь", - говорит Корец.

Военный мемориал The Hedgehog Temple посвящен украинцам, которые никогда не смогут поехать на Burning Man, потому что их забрала война…”, – говорит Ярослав Корец.

Украинцы также стремятся рассказать на фестивале истории своих друзей из творческого сообщества, которых забрала война.

"Артисты, диджеи, музыканты, режиссеры, художники, айтишники, журналисты… они могли бы быть с нами на Burning Man, но уже никогда не смогут это сделать из-за российской аргессии", - говорит Корец.

Сам 7 метрый еж построен из ржавого металла, а в животе у него – сотня противотанковых ежей. Его каркас покрыт военной пиксельной сеткой, "так что издалека это просто еж — животное. Но подходя к нему ближе, раскрываешь его сущность и содержание".

Ежа изготовили в Мастерской Чудес Дмитрия Зиновьева в Киеве, загрузили в 40-футовый контейнер и отправили в путешествие через океан на Burning Man.

Каждый может передать команде историю погибшего героя (это может быть фотография и краткая история погибшего или погибшей, или предмет одежды, шеврон, украшение). Ее разместят в The Hedgehog Temple. Для этого следует связаться с Ярославом Корцом .

“В последний день Burning Man эти истории переместят в Temple of the Heart, где они и сгорят. Но память останется с нами навеки”, – говорит Корец.

В 2022 году Украина не была представлена на Burning Man из-за начала полномасштабной войны, несмотря на многомесячную подготовку команды. На Burning Man 2022 литовско-американский лагерь создал инсталляцию-трезубец в поддержку Украины .

В 2020 и 2021 годах Burning Man проводили в онлайн-формате из-за пандемии Covid-19. В 2019 году украинцы установили на Burning Man трехметровую бабочку.

Фото: Oleksandr Slobodianyk, Ярослав Корец