Почти после двухлетней паузы: в августе проведут фестиваль Brave! Factory

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Валерия Гуржий
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26 - 27 августа на Лентоткацкой Фабрике на Нижнеюрковской 31 пройдет фестиваль Brave! Factory.

"В этом году мы должны его провести, потому что смелость и День Независимости Украины требуют уважения и праздника. На этот раз мы хотим попробовать посмотреть на фабрику по-новому, как будто мы здесь никогда не были и впервые пришли делать Brave! Factory, отказаться от всего, что мы о ней знаем, так сказать"

Организаторы говорят, что попытаются воспроизвести Токарь, Цемент, Топку, Гарден, Ангар и Депо на локациях фабрики и задействовать те ее части, которые раньше никогда не использовали, или даже из-за привыкания к другим локациям не замечали.

Подробности и лайнап будут опубликованы позже.

Первые 200 штук билетов доступны по цене 1250 грн; физические билеты со скидкой 10% будут доступны на событиях "Клоузера".

Brave! Factory Festival – это фестиваль свободной музыки и искусства, построенный энтузиастами и фанатами своего дела на территории действующей фабрики. В 2022 году фестиваль не проводился из-за полномасштабного вторжения россии.

Ранее мы писали, что благотворительную барахолку «Кураж» проведут во второй раз за лето. Мероприятие пройдет 29-30 июля на локации Garage.

Фото: Brave! Factory Festival

Опубликовано: 07 июля 2023
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