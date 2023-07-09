Летнюю площадку заведения, которое забрало большую часть тротуара на Шота Руставели, демонтируют

Летнюю площадку, которую на днях начало возводить кафе Pastis cafe на Шота Руставели, демонтируют.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов.

Площадку начали строить на тротуаре и сузили проход для пешеходов до минимума.

"Работы остановлены. Инспектор вручил предписание с требованием демонтировать объект. Владельца на месте не было, рабочие показали договор на летнюю площадку без конструктивных элементов", – написал Будилов.

Он добавил, что это нарушение и в понедельник будет обязательно составлен админ протокол на уполномоченное лицо.

Ранее мы писали, что кафе Pastis cafe на Шота Руставели сооружает летнюю площадку на тротуаре. Проход для пешеходов сузили до минимума.

Напомним, что правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% ширины тротуара. То есть если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должна быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков, а также располагаться у выходов из метро.

Фото: Ксения Семенова, Михаил Будилов