Летнюю площадку заведения, которое забрало большую часть тротуара на Шота Руставели, демонтируют

280
Валерия Гуржий
share share

Летнюю площадку, которую на днях начало возводить кафе Pastis cafe на Шота Руставели, демонтируют.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов.

Площадку начали строить на тротуаре и сузили проход для пешеходов до минимума.

"Работы остановлены. Инспектор вручил предписание с требованием демонтировать объект. Владельца на месте не было, рабочие показали договор на летнюю площадку без конструктивных элементов", – написал Будилов.

Он добавил, что это нарушение и в понедельник будет обязательно составлен админ протокол на уполномоченное лицо.

Ранее мы писали, что кафе Pastis cafe на Шота Руставели сооружает летнюю площадку на тротуаре. Проход для пешеходов сузили до минимума.

Напомним, что правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% ширины тротуара. То есть если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должна быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков, а также располагаться у выходов из метро.

Фото: Ксения Семенова, Михаил Будилов

Опубликовано: 09 июля 2023
share share
Смотрите, как реставрировали старый домик в Поморянах Смотрите, как реставрировали старый домик в Поморянах Kredens Cafe возобновило работу после ракетной атаки по Львову Kredens Cafe возобновило работу после ракетной атаки по Львову Возле Украинского Дома открылось летнее пространство с баром "Спільний" Возле Украинского Дома открылось летнее пространство с баром "Спільний" Во Львове за день возобновили работу отделение "Укрпочты", пострадавшее от ракетной атаки Во Львове за день возобновили работу отделение "Укрпочты", пострадавшее от ракетной атаки За год цены на квартиры в киевских новостройках выросли на 34% За год цены на квартиры в киевских новостройках выросли на 34% Закрывается легендарная кофейня "Под синей фляжкой" во Львове Закрывается легендарная кофейня "Под синей фляжкой" во Львове Каким был Днепр в Киеве: архивные фото ХІХ-начала ХХ века Каким был Днепр в Киеве: архивные фото ХІХ-начала ХХ века Заведение на Шота Руставели забрало большую часть тротуара под летнюю площадку Заведение на Шота Руставели забрало большую часть тротуара под летнюю площадку
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.