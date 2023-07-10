В Буче планируют создать психологический центр реабилитации для людей с ПТСР – визуализации

Студия Martin architects спроектировали и презентовали визуализацию центра HUTIR в Буче, который может стать психологическим центром для людей с ПТСР.

HUTIR – это социально-благотворительный проект, умеющий адаптироваться и трансформирующийся в зависимости от потребностей людей.

"Мы спроектировали архитектуру города, места общего использования, разработали этот футуристический вид домиков и интерьер в них", - написали артитекторы.

В студии подчеркивают, что такие проекты максимально актуальны, ведь в современных условиях нельзя забывать о важности восстановления людей, как физического, так и психологического.

Сейчас архитекторы ищут организации, инвестиционные фонды или тех, кто может помочь со строительством острова HUTIR.

Ранее мы писали, что в Киеве 1 июня команда ArmWomenNow, занимающаяся обеспечением формой женщин-военных, открыла мультифункциональное пространство ArmWomenHub.

Фото: Martin architects