В Бучанской общине до конца года планируют отстроить 11 частных домов

Одиннадцать частных домов посторят с "нуля" в Бучанской общине, которые были уничтожены российскими обстрелами.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Восемь домов расположены в Буче, еще три – в Блиставице. Именно это село расположено ближе к аэродрому "Антонов", дома которого разбомбили в первые дни полномасштабного вторжения.

Новое жилье также укомплектуют мебелью и внутренним оборудованием.

Работы по восстановлению уже начались. По предварительному плану все дома планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее мы писали, что 10 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области провела первые торги на ремонт высоток, пострадавших от агрессии России в Буче, Макарове, Вышгороде и Бородянке.

Фото: Анатолий Федорук