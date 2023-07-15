В Бучанской общине до конца года планируют отстроить 11 частных домов

176
Валерия Гуржий
share share

Одиннадцать частных домов посторят с "нуля" в Бучанской общине, которые были уничтожены российскими обстрелами.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Восемь домов расположены в Буче, еще три – в Блиставице. Именно это село расположено ближе к аэродрому "Антонов", дома которого разбомбили в первые дни полномасштабного вторжения.

Новое жилье также укомплектуют мебелью и внутренним оборудованием.

Работы по восстановлению уже начались. По предварительному плану все дома планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее мы писали, что 10 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области провела первые торги на ремонт высоток, пострадавших от агрессии России в Буче, Макарове, Вышгороде и Бородянке.

Фото: Анатолий Федорук

Опубликовано: 15 июля 2023
share share
В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак" В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак" Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей У памятника основателям Киева пройдет фестиваль ретроавтомобилей У памятника основателям Киева пройдет фестиваль ретроавтомобилей Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы теряем Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы теряем В кинотеатре «Факел» на Харьковском массиве возобновят кинопоказы и превратят его в многофункциональное заведение В кинотеатре «Факел» на Харьковском массиве возобновят кинопоказы и превратят его в многофункциональное заведение На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер Мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии – Мининфраструктуры Мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии – Мининфраструктуры Во Львове построят комплекс с квартирами, офисами и комнатами-укрытиями Во Львове построят комплекс с квартирами, офисами и комнатами-укрытиями
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.