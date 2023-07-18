В Украине запустили проект по восстановлению общественных пространств: первая толока пройдет в Макарове

В Украине запустили социальный проект «Наше место», направленный на ревитализацию заброшенных или поврежденных общественных пространств в малых городах, пострадавших в результате войны.

Основная цель – вдохнуть новую жизнь в эти общины и способствовать их демократическому развитию. Сфокусироваться решили именно на малых городах и поселках, которым часто уделяют меньше внимания и финансирования, чем сравнить с областными центрами и столицей.

«Наше место» стартует с Макаровской общиной, сильно пострадавшей от российско-украинской войны в феврале-марте 2022 года.

Концепция восстановления Макаровского общества подчеркивает важность Панского парка для местных: более 40% опрошенных поддерживают его благоустройство. Хотя сейчас парк в большинстве своем мало используют, он имеет значительный культурный и социальный потенциал. Так, здесь располагается Городище - лучше сохранившаяся археологическая достопримечательность Киевской Руси на Киевщине, несмотря на значительный потенциал и уют сейчас маргинализировано.

Участок этого парка будут возвращать к жизни так называемыми "мягкими решениями" и устроить набережную Панского парка в Макарове. Восстановленная локация должна обеспечить удобный и разнообразный досуг на набережной для разных возрастных и социальных категорий, возродить культурную жизнь на Городище и органически связать эти два места.

Для обеспечения привлечения общины и получения корректных вводных данных 22 и 25 июля пройдет презентация, толока и фасилитационный воркшоп с участием архитекторов и экспертов.

Ранее мы писали, что одиннадцать частных домов построят с "нуля" в Бучанской общине, которые были уничтожены российскими обстрелами.

Фото: RDS