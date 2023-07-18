В Украине запустили проект по восстановлению общественных пространств: первая толока пройдет в Макарове

112
Валерия Гуржий
share share

В Украине запустили социальный проект «Наше место», направленный на ревитализацию заброшенных или поврежденных общественных пространств в малых городах, пострадавших в результате войны.

Основная цель – вдохнуть новую жизнь в эти общины и способствовать их демократическому развитию. Сфокусироваться решили именно на малых городах и поселках, которым часто уделяют меньше внимания и финансирования, чем сравнить с областными центрами и столицей.

«Наше место» стартует с Макаровской общиной, сильно пострадавшей от российско-украинской войны в феврале-марте 2022 года.

Концепция восстановления Макаровского общества подчеркивает важность Панского парка для местных: более 40% опрошенных поддерживают его благоустройство. Хотя сейчас парк в большинстве своем мало используют, он имеет значительный культурный и социальный потенциал. Так, здесь располагается Городище - лучше сохранившаяся археологическая достопримечательность Киевской Руси на Киевщине, несмотря на значительный потенциал и уют сейчас маргинализировано.

Участок этого парка будут возвращать к жизни так называемыми "мягкими решениями" и устроить набережную Панского парка в Макарове. Восстановленная локация должна обеспечить удобный и разнообразный досуг на набережной для разных возрастных и социальных категорий, возродить культурную жизнь на Городище и органически связать эти два места.

Для обеспечения привлечения общины и получения корректных вводных данных 22 и 25 июля пройдет презентация, толока и фасилитационный воркшоп с участием архитекторов и экспертов.

Ранее мы писали, что одиннадцать частных домов построят с "нуля" в Бучанской общине, которые были уничтожены российскими обстрелами.

Фото: RDS

Опубликовано: 18 июля 2023
share share
Столичную улицу Дмитриевскую отремонтируют в следующем году Столичную улицу Дмитриевскую отремонтируют в следующем году В КГГА сообщили во сколько обойдется обустройство наземного перехода возле метро "Университет" В КГГА сообщили во сколько обойдется обустройство наземного перехода возле метро "Университет" Историческую памятку на Рейтарской снова начали разбирать Историческую памятку на Рейтарской снова начали разбирать «Хто, як не ми, спалить мости?»: «Укрпочта» выпустила мерч в честь СБУ «Хто, як не ми, спалить мости?»: «Укрпочта» выпустила мерч в честь СБУ Во Львовской области демонтировали еще более 20 советских памятников Во Львовской области демонтировали еще более 20 советских памятников Таратор – вкусный холодный суп для жаркого лета Таратор – вкусный холодный суп для жаркого лета На ВДНГ запустили сбор средств на ремонт бассейна На ВДНГ запустили сбор средств на ремонт бассейна В Чернигове восстановили поврежденную российской авиабомбой высотку В Чернигове восстановили поврежденную российской авиабомбой высотку
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.