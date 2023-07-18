В ближайшее время Киев планирует закупить 100 новых троллейбусов и 114 автобусов. Первые поставки ожидают осенью.

Об этом в интервью "Ліга.net" сообщил глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

"Мы планируем закупить еще 100 новых троллейбусов с автономным ходом за средства IBRD (Международный банк реконструкции и развития. - ред.)"

По его словам, троллейбус с автономным ходом может ехать до 30 километров без подключения к электричеству, что поможет левому берегу соединить с правым, не достраивая ни одной контактной сети.

Кандибор добавил, что пока этого достаточно, чтобы покрыть город, ведь пассажиропоток очень снизился за время войны — с 1 млн 400 тысяч упал до 800 тысяч.

Также в 2022 году во время блэкаутов электротранспорт дублировался автобусами. И перед тем возник вопрос — стоит ли во время войны покупать троллейбусы, которые не сможем использовать в случае отключений. Уместнее ли срочно купить автобусы, чтобы иметь альтернативу.

"Итак, в 2023 году планируем закупить еще 114 автобусов с двигателями внутреннего сгорания. Ведь опасность обстрелов никто не отменял".

В то же время сообщество "Пассажиры Киева" утверждает, что между левым и правым берегами уже есть 2 троллейбусные линии. А всего в Киеве 505 км троллейбусных сетей. Это самая большая троллейбусная сеть в мире, где работает всего 200 троллейбусов.

"Наша проблема не в нехватке контактной сети, а в нехватке троллейбусов, которые могут на ней работать. Кстати, контактная сеть достаточно дорога в строительстве и эксплуатации, и если она используется с недостаточной интенсивностью, троллейбус становится дороже эксплуатации за автобус"

Ранее мы писали, что патрульная полиция Киева отказывает в создании полос общественного транспорта на Воздухофлотском проспекте. Для этого, по их словам, необходимо расширять проезжую часть не менее чем на 3 метра.

Фото: Киевпасстранс