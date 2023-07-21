Onuka выпустила альбом, посвященный всем украинцам

Группа Onuka выпустила четвертый полноформатный альбом Room.

Всего в альбом вошло девять песен, в том числе сингл Peremoha.

“Героями песен альбома являемся мы с вами: от военных и волонтеров до миллионов украинцев, которые вопреки всему, продолжают свой обычный труд. Именно наши с вами истории мы хотим рассказать миру через нашу музыку, потому что это истории героического сопротивления нашего народа”, – говорится в сообщении лидера группы Наты Жижченко.



Послушать альбом на разных платформах можно по ссылке.

В июле Ната Жижченко также стала послом Spotify Equal, а значит, в этом месяце будет представлять Украину на главной площади Нью-Йорка Times Square.