Onuka выпустила альбом, посвященный всем украинцам

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Мария Иващук
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Группа Onuka выпустила четвертый полноформатный альбом Room.

Всего в альбом вошло девять песен, в том числе сингл Peremoha.

“Героями песен альбома являемся мы с вами: от военных и волонтеров до миллионов украинцев, которые вопреки всему, продолжают свой обычный труд. Именно наши с вами истории мы хотим рассказать миру через нашу музыку, потому что это истории героического сопротивления нашего народа”, – говорится в сообщении лидера группы Наты Жижченко.


Послушать альбом на разных платформах можно по ссылке.

В июле Ната Жижченко также стала послом Spotify Equal, а значит, в этом месяце будет представлять Украину на главной площади Нью-Йорка Times Square.

Опубликовано: 21 июля 2023
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