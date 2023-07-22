В Киеве возвращают оплату за парковку

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Валерия Гуржий
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В понедельник, 24 июля, оплата парковки возобновится в городе и вернется в приложение "Киев Цифровой".

Оплатить парковку можно в приложении в разделе «Почасовая парковка». Она стоит от 5 до 35 гривен, в зависимости от зоны парковки. Также можно приобрести парковочный абонемент в разделе "Сервисы водителя".

Парковка на муниципальных паркингах платна с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00.

Ранее мы писали, что из-за того, что «Киевтранспарксервис» не заключил договор о проведении платежей за парковку, Киев за три месяца потерял 50 млн гривен.

Фото: Unsplash\Stockholm Paris Studio

Опубликовано: 22 июля 2023
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