В Киеве возвращают оплату за парковку

В понедельник, 24 июля, оплата парковки возобновится в городе и вернется в приложение "Киев Цифровой".

Оплатить парковку можно в приложении в разделе «Почасовая парковка». Она стоит от 5 до 35 гривен, в зависимости от зоны парковки. Также можно приобрести парковочный абонемент в разделе "Сервисы водителя".

Парковка на муниципальных паркингах платна с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00.

Ранее мы писали, что из-за того, что «Киевтранспарксервис» не заключил договор о проведении платежей за парковку, Киев за три месяца потерял 50 млн гривен.

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