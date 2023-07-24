Тайвань выделит 2,5 млн долларов на достройку моста-волны

Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста, что позволит добраться до Оболонского острова города.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня.

Ранее мы писали, что метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412,0 грн на продолжение строительства пешеходного моста-волны на Оболони.

Напомним, что мост-волну на Оболони изготовят из металла из «Азовстали» . Мост будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.