Тайвань выделит 2,5 млн долларов на достройку моста-волны

705
Валерия Гуржий
share share

Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста, что позволит добраться до Оболонского острова города.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня.

Ранее мы писали, что метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412,0 грн на продолжение строительства пешеходного моста-волны на Оболони.

Напомним, что мост-волну на Оболони изготовят из металла из «Азовстали» . Мост будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.

Фото: Наталья Емченко

Опубликовано: 24 июля 2023
share share
В Киеве прошли первые электронные земельные торги В Киеве прошли первые электронные земельные торги Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях Украинский эко-стартап Releaf Paper запускает завод во Франции Украинский эко-стартап Releaf Paper запускает завод во Франции В метро установят модульные скамейки для сидения В метро установят модульные скамейки для сидения 29 памятников архитектуры повреждены из-за ракетной атаки россии на Одессу 29 памятников архитектуры повреждены из-за ракетной атаки россии на Одессу Дневник сельского хюге: как пара из Ирпеня восстанавливает 70-летнюю хату в селе в Хмельницкой области Дневник сельского хюге: как пара из Ирпеня восстанавливает 70-летнюю хату в селе в Хмельницкой области В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов, которые были повреждены в результате боевых действий В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов, которые были повреждены в результате боевых действий
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.