Воздушные силы не рассматривают возможность возобновления полетов в Украине во время действия военного положения

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Мария Иващук
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В Воздушных силах скептически оценивают возможность открытия воздушного пространства для гражданской авиации в Украине во время действия военного положения.

В этом отношении в эфире национального телемарафона высказался спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите ли, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры?", - говорит он.

В то же время Игнат отмечает, что Украине необходимо авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны. Однако Украина по сравнению с Израилем не сможет полностью прикрыть ПВО свою территорию, ведь она у нас очень большая.

На комментарий журналиста о возможности открытия аэропорта Ужгорода, где, мол, взлетно-посадочные полосы – на территории Украины, но самолеты взлетают уже фактически в воздушное пространство Словакии, которая является страной НАТО, Игнат отметил, что теоретически ничто не помешает врагу заявить, что на территории аэродрома находится "западная техника" и ударить по взлетно-посадочным полосам.

Ранее ирландский авиаперевозчик Ryanair заявил, что рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года.

Фото: willy wo

Опубликовано: 28 июля 2023
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