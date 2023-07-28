Воздушные силы не рассматривают возможность возобновления полетов в Украине во время действия военного положения

В Воздушных силах скептически оценивают возможность открытия воздушного пространства для гражданской авиации в Украине во время действия военного положения.

В этом отношении в эфире национального телемарафона высказался спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите ли, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры?", - говорит он.

В то же время Игнат отмечает, что Украине необходимо авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны. Однако Украина по сравнению с Израилем не сможет полностью прикрыть ПВО свою территорию, ведь она у нас очень большая.

На комментарий журналиста о возможности открытия аэропорта Ужгорода, где, мол, взлетно-посадочные полосы – на территории Украины, но самолеты взлетают уже фактически в воздушное пространство Словакии, которая является страной НАТО, Игнат отметил, что теоретически ничто не помешает врагу заявить, что на территории аэродрома находится "западная техника" и ударить по взлетно-посадочным полосам.

Ранее ирландский авиаперевозчик Ryanair заявил , что рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года.