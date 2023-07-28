В августе из Львовской области запустят новый поезд в Польшу

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Мария Иващук
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В августе из города Рава-Русская на Львовщине в Варшаву начнет курсировать новый поезд.

Это будет польский поезд, который будет совершать два рейса в день, говорит заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко, передает "Твоє місто".

По предварительной информации, поезд планируют запустить 24 августа.

В прошлом году от Равы-Русской до границы с Польшей отремонтировали пути и вокзал, а также открыли таможенный пост.

Напомним, что "Укрзализныця" будет продавать билеты в Хелм и Перемышль только онлайн.

Фото: Inpoland.net

Опубликовано: 28 июля 2023
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