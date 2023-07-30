Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют - подробности

403
Валерия Гуржий
share share

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".

Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в эфире "Украинского радио".

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"", - рассказал Савчук.

Он надеется, что решение Ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа нынешнего года – Дня независимости Украины.

Ранее мы писали, что замена советского герба на монументе "Родина-мать" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Светлана Мялик

Опубликовано: 30 июля 2023
share share
Вalbek Bureau разработало концепцию временного жилья для ВПЛ в Луцке - визуализации Вalbek Bureau разработало концепцию временного жилья для ВПЛ в Луцке - визуализации Зеленский ветировал выделении 574 млн грн на достройку музея Голодомора в Киеве Зеленский ветировал выделении 574 млн грн на достройку музея Голодомора в Киеве Bogdan Zaiets, Dandy Jack: объявили лайнап фестиваля Brave! Factory Bogdan Zaiets, Dandy Jack: объявили лайнап фестиваля Brave! Factory Смотрите, какие бордюры и столбики делают в Одессе из пластиковых отходов Смотрите, какие бордюры и столбики делают в Одессе из пластиковых отходов В Ирпене построят первый в Украине частный дом, напечатанный на 3D-принтере В Ирпене построят первый в Украине частный дом, напечатанный на 3D-принтере Сезон лисичек: как приготовить тальятелле с грибами Сезон лисичек: как приготовить тальятелле с грибами На Прорезной открыли Arka cafe-bar с испанской и мексиканской кухней На Прорезной открыли Arka cafe-bar с испанской и мексиканской кухней В Буче беспилотники будут доставлять лекарства в медучреждения В Буче беспилотники будут доставлять лекарства в медучреждения
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.