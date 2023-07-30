Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют - подробности

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".

Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в эфире "Украинского радио".

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"", - рассказал Савчук.

Он надеется, что решение Ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа нынешнего года – Дня независимости Украины.

Ранее мы писали, что замена советского герба на монументе "Родина-мать" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Светлана Мялик