На Львовщине пассажиры автобусов будут платить только за расстояние, которое проехали

На Львовщине в автобусах планируют внедрить такую систему, чтобы пассажиры платили только за проехавшие расстояние.

Об этом сообщил представитель компании ООО "Смарт-Тикет Технолоджи" Алексей Шулика.

По этой системе пассажиры будут валидировать свои билеты при входе и выходе из транспорта. Ее уже протестовали в Рава-Русской общине, где пассажиры рассчитывались по фиксированному тарифу.

Также для львовян планируют интегрировать "ЛеоКарт" для того, чтобы безналично рассчитываться за проезд.

Завершить внедрение билета на территории Львовской области планируют до 1 октября.

Ранее мы писали, что в Киеве меньше двух месяцев тестировали безналичную оплату в маршрутке №444. За июнь компания-перевозчик заработала через валидатор 176 500 гривен.

Фото: Киевпасстранс