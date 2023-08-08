На Львовщине пассажиры автобусов будут платить только за расстояние, которое проехали

707
Валерия Гуржий
share share

На Львовщине в автобусах планируют внедрить такую систему, чтобы пассажиры платили только за проехавшие расстояние.

Об этом сообщил представитель компании ООО "Смарт-Тикет Технолоджи" Алексей Шулика.

По этой системе пассажиры будут валидировать свои билеты при входе и выходе из транспорта. Ее уже протестовали в Рава-Русской общине, где пассажиры рассчитывались по фиксированному тарифу.

Также для львовян планируют интегрировать "ЛеоКарт" для того, чтобы безналично рассчитываться за проезд.

Завершить внедрение билета на территории Львовской области планируют до 1 октября.

Ранее мы писали, что в Киеве меньше двух месяцев тестировали безналичную оплату в маршрутке №444. За июнь компания-перевозчик заработала через валидатор 176 500 гривен.

Фото: Киевпасстранс

Опубликовано: 08 августа 2023
share share
Во Львове требуют от владельца заключить охранный договор на историческую виллу Кшечуновичей Во Львове требуют от владельца заключить охранный договор на историческую виллу Кшечуновичей На Дарнице обустроили новую кольцевую развязку На Дарнице обустроили новую кольцевую развязку Озеро Синее на Виноградаре сильно обмелело Озеро Синее на Виноградаре сильно обмелело ЮНЕСКО хочет внести достопримечательности Киева и Львова в список мирового наследия в опасности ЮНЕСКО хочет внести достопримечательности Киева и Львова в список мирового наследия в опасности На третьем летнем «Кураже» будут собирать на безбарьерность кинотеатра «Жовтень» На третьем летнем «Кураже» будут собирать на безбарьерность кинотеатра «Жовтень» На киевском вокзале открыли бесплатный семейный туалет На киевском вокзале открыли бесплатный семейный туалет Скеледромы Киева: 6 мест, где учат покорять вершины Скеледромы Киева: 6 мест, где учат покорять вершины Во Львове возле Краковского рынка отреставрировали исторические ворота Во Львове возле Краковского рынка отреставрировали исторические ворота
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.