Маркет Kyivness впервые пройдет во Львове: когда и где

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Ирина Маймур
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Команда Kyivness организует первый маркет во Львове. Он состоится 19 и 20 августа.

Об этом сообщили в соцсетях организаторы ивента.

«От Львова до Токио — новые и винтажные находки в атмосфере невзрачной и фирменной грувы», — говорится в сообщении.

Первый маркет Lvivness будет проведен в помещении Дома ученых (Шляхетское казино). К мероприятию присоединятся киевские и львовские резиденты, продающие новые и винтажные вещи.

Кроме того, в программу мероприятия войдет музыка, лекции и фудкорт.

Билеты на входе можно будет купить 250 гривен.

Фото: Дом ученых, Kyivness

Опубликовано: 14 августа 2023
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