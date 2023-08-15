Верховная Рада планирует декриминализировать порно: что изменится

В Верховной Раде подготовили к рассмотрению закон о декриминализации порнографии, не представляющий общественной опасности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, уголовная ответственность останется только за порнографию без согласия (порноместь, deepfake), экстремальное порно (насилие, зоо- и некрофилия), а также порно с детьми и для детей (здесь усилят ответственность).

Все. Все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)», — подчеркнул Железняк.

Над текстом закона работали правоохранительный комитет, офис эффективного регулирования BRDO и общественные организации.

В пояснительной записке говорится, что принятие этого закона направлено на защиту от привлечения к уголовной ответственности за действия, не содержащие общественной опасности, уменьшение коррупции среди правоохранительных органов, увеличение налоговых поступлений и выход из тени порнобизнеса (где происходит декриминализация).

В Верховной Раде уже собирают подписи под соответствующим законопроектом.