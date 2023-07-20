Из закона об английском языке изъяли все пункты о кино и телевидении

Гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал президентский законопроект №9432 об официальном статусе английского языка в Украине. Однако все нормы по кино и телевидению из него изъяли.

Об этом сообщил нардеп Владимир Вятрович.

Он отметил, что из законопроекта убрали все, что могло бы как-то сузить использование украинского языка.

Речь идет об изъятии следующих норм:

обязательный показ англоязычных фильмов на языке оригинала в кинотеатрах;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке в части кино;

изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

Напомним, что в конце прошлого месяца Владимир Зеленский внес в ВР законопроект «О применении английского языка в Украине». Он предлагал определить английский язык как язык международного общения, а также предоставить решение о повышении доступности его изучения. В частности, изучение английского будут начинать не со школы, а с детсадов.

В то же время, нормы законопроекта, касающиеся дубляжа фильмов в кинотеатрах, вызвали возмущение в обществе. Речь ведь шла о том, что до 2027 года все англоязычные ленты в кинотеатрах должны транслироваться на языке оригинала.

В Верховной Раде пообещали пересмотреть положение законопроекта, чтобы не допустить сокращение украинского языка в пользу английского.