Из закона об английском языке изъяли все пункты о кино и телевидении

Гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал президентский законопроект №9432 об официальном статусе английского языка в Украине. Однако все нормы по кино и телевидению из него изъяли.
Об этом сообщил нардеп Владимир Вятрович.
Он отметил, что из законопроекта убрали все, что могло бы как-то сузить использование украинского языка.
Речь идет об изъятии следующих норм:
Напомним, что в конце прошлого месяца Владимир Зеленский внес в ВР законопроект «О применении английского языка в Украине». Он предлагал определить английский язык как язык международного общения, а также предоставить решение о повышении доступности его изучения. В частности, изучение английского будут начинать не со школы, а с детсадов.
В то же время, нормы законопроекта, касающиеся дубляжа фильмов в кинотеатрах, вызвали возмущение в обществе. Речь ведь шла о том, что до 2027 года все англоязычные ленты в кинотеатрах должны транслироваться на языке оригинала.
В Верховной Раде пообещали пересмотреть положение законопроекта, чтобы не допустить сокращение украинского языка в пользу английского.
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