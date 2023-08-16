Между Польшей и Украиной возобновят железнодорожный маршрут, закрытый 13 лет назад

Польский железнодорожный перевозчик SKPL Cargo планирует запустить рейсы по маршруту от Сянока до приграничного города Крощенко и дальше в Хиров в Украине.
Об этом компания SKPL сообщила Управлению железнодорожного транспорта Польши, пишет Rynek Kolejowy.
Перевозчик сообщает о готовности запустить 3 ежедневных пары трансграничных поездов Сянок – Хиров – Сянок в период с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года.
Последний раз региональные поезда из Сянока в Хиров курсировали в 2010 году. Затем они были приостановлены Przewozy Regionalne, которые не могли справиться с контрабандистами, пишет издание.
В настоящее время SKPL Cargo курсирует на железнодорожной линии №108 от Сянока до станции Устрики Долишни, недалеко от границы с Украиной.
Ранее компания получила разрешение на выполнение рейсов между Варшавой и Рава-Русской, которые планируется запустить 24 августа.