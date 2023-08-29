"Барби" обогнал "Гарри Поттера" и стал самым кассовым фильмом Warner Bros.

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Мария Иващук
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Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях стал самым кассовым фильмом в истории Warner Bros.

Лента собрала 1,34 миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает MovieWeb.

Так «Барби» обогнала предыдущего лидера рейтинга кассовых лент Warner Bros. – «Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2». Этот рекорд держался 12 лет.

Лента Греты Гервиг сейчас является самым известным фильмом WB на 36 рынках, в том числе в Великобритании, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Польше и Украине.

Также фильм "Барби" установил рекорд проката в украинских кинотеатрах.

Опубликовано: 29 августа 2023
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