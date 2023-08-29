"Барби" обогнал "Гарри Поттера" и стал самым кассовым фильмом Warner Bros.

Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях стал самым кассовым фильмом в истории Warner Bros.
Лента собрала 1,34 миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает MovieWeb.
Так «Барби» обогнала предыдущего лидера рейтинга кассовых лент Warner Bros. – «Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2». Этот рекорд держался 12 лет.
Лента Греты Гервиг сейчас является самым известным фильмом WB на 36 рынках, в том числе в Великобритании, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Польше и Украине.
Также фильм "Барби" установил рекорд проката в украинских кинотеатрах.