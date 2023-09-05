В КГГА заверили, что у Протасового яра не будут строить паркинг вместо зеленой зоны

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Валерия Гуржий
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Киевский городской совет на пленарном заседании рассмотрит вопрос об исключении участка вблизи Протасового яра из перечня парковок.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По его словам, Киевский городской совет в августе 2021 года принял решение, согласно которому в перечень парковок, закрепленных за КП «Киевтранспарксервис», входил земельный участок на углу улицы Протасов яр и переулка Докучаевского.

"По состоянию на сегодняшний день коммунальное предприятие в части обустройства этой парковочной площадки это решение не выполнило. И не будет делать этого. Стена памяти, созданная в 2022 году, должна быть незыблемой, как и пространство возле нее", - отметил Бондаренко.

Ранее мы писали, что Киевский городской совет дал разрешение на создание паркинга вместо зеленой зоны и под муралами погибшим бойцам у Протасового яра.

Фото: kiev.informator.ua

Опубликовано: 05 сентября 2023
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