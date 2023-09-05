В КГГА заверили, что у Протасового яра не будут строить паркинг вместо зеленой зоны

Киевский городской совет на пленарном заседании рассмотрит вопрос об исключении участка вблизи Протасового яра из перечня парковок.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По его словам, Киевский городской совет в августе 2021 года принял решение, согласно которому в перечень парковок, закрепленных за КП «Киевтранспарксервис», входил земельный участок на углу улицы Протасов яр и переулка Докучаевского.

"По состоянию на сегодняшний день коммунальное предприятие в части обустройства этой парковочной площадки это решение не выполнило. И не будет делать этого. Стена памяти, созданная в 2022 году, должна быть незыблемой, как и пространство возле нее", - отметил Бондаренко.

Ранее мы писали, что Киевский городской совет дал разрешение на создание паркинга вместо зеленой зоны и под муралами погибшим бойцам у Протасового яра.

Фото: kiev.informator.ua