Первую очередь Национального военного мемориального кладбища планируют открыть до конца года

Строительство Национального военного мемориального кладбища будет проходить в несколько этапов. Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Об этом сообщили в Министерстве по делу ветеранов.

В первой очереди планируется построить сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание с Воинами, и необходимые сооружения для организации захоронений.

Для определения генерального проектировщика уже объявлен открытый тендер. Кладбище будет располагаться в пределах Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области на территории вдоль автомобильной дороги М05 "Киев - Одесса". Земельный участок находится в государственной собственности и имеет общую площадь более 200 гектаров.

Ранее мы писали, что под Киевом до 30 июля 2025 года будет создано Национальное военное мемориальное кладбище. Его обустроят в Гатненской тергромаде Киевской области.

Фото: Киевский городской совет