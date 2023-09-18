Фильм «20 дней в Мариуполе» будет представлять Украину на Оскаре 2024

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Ирина Маймур
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Фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова будет представлять Украину на Оскаре 2024 года в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Об этом сообщил Украинский Оскаровский комитет.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, «Железные бабочки» Романа Любого, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Териконы» Тараса Томенко и «ШТТЛ» Адриена Уолтера.

Фильм «20 дней в Мариуполе» снял украинский журналист и фотограф Мстислав Чернов. Вместе с ним работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

В фильме показали начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Фото: кадр из фильма «20 дней в Мариуполе»

Опубликовано: 18 сентября 2023
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