КГГА объявила тендер на обустройство новой фотозоны за 640 тысяч гривен (обновлено)

Киевский центр развития туризма КГГА заказал фотозону с 3D-логотипом в виде логотипа города и архангела Михаила за 640 000 гривен.

Об этом идет речь в тендере на сайте Prozorro.

Конструкция будет выполнена из нержавеющей пищевой стали и будет состоять из зеркальных букв "Kyiv" на гранитной основе. Впереди букв будет изображен логотип «Киев – город, где все начинается».

Также в фотозону войдет скульптура символа города – архангела Михаила. Ее хотят покрыть нитридом титана золотого цвета. Конструкция должна быть устойчива к вандализму, без острых углов и безопасна для детей, пожилых людей и с инвалидностью, говорится в описании предложения.

Обновление. Депутат Ксения Семенова сообщила, что после публичной огласки тендер отменили.

Ранее мы писали , что киевляне вышли на митинг под зданием КГГА из-за недостаточного финансирования армии из городского бюджета. Они призывают городские власти направлять больше денег на армию.