Направлять деньги на армию, а не на брусчатку и барабаны: Киевляне вышли на митинг под КГГА

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Валерия Гуржий
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Киевляне вышли на митинг под зданием КГГА из-за недостаточного финансирования армии из городского бюджета. Они призывают городские власти направлять больше денег на армию.

Об этом пишет "Хмарочос".

Горожане вспомнили строительство транспортной развязки на Оболони за 2 млрд гривен, перекладывание брусчатки на улице Богдана Хмельницкого, ремонт стадионов, покупку барабанов для бомбоубежищ. Они призывают власти использовать налоги киевлян для Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что Киев в этом году выделит на оборону и нужды военных более 1,1 миллиарда гривен. В то же время, доходы бюджета столицы на этот год запланировали в сумме более 66,3 млрд грн, расходы – 65,6 млрд. Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее выделили 23 млрд грн. Это – 35% всех расходов городского бюджета. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,4 млрд. грн. или 19% бюджета города. На социальную защиту – 6,5 млрд грн (10%), здравоохранение – 6,1 млрд грн (9%), ЖКХ – 5 млрд грн (8%), культуру и искусство – 1,4 млрд грн (2 %), физическую культуру и спорт – 1,2 млрд грн (2%).

Фото: Валентин Десятник, Юлия Черешня

Опубликовано: 16 сентября 2023
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