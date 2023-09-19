Осыпающуюся ценную мозаику возле Киевской оперы планируют восстановить

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Валерия Гуржий
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Ценное мозаичное панно «Украинская песня» 1967 года, расположенное на брендволле напротив Киевской оперы на ул. Хмельницкого и осыпается, планирует восстановить благотворительный фонд "Має значення" .

В конце весны 2023 года здание купил "Житомирский мебельный комбинат". Представители фонда уже познакомились с главным юристом предприятия и подготовили обращение к высшему руководству, чтобы им предоставили бесперебойный доступ для осмотра мозаики.

Если ответ будет положительным, то профессионалы приступят к обследованию. Команда фонда ждет этого с 2019 года, но предыдущий владелец наотрез отказался выдать разрешение.

В фонде заверили, что если ответ станет отрицательным, то его представители будут обращаться к депутатам местного совета и Верховной рады.

Пока важно оценить размер повреждения с 2019 года. В это время был последний обзор мозаики. Одно из явных повреждений – лицо девушки. Оно отвалилось из-за осадков. Подробный обзор позволит оценить объем и стоимость работ потенциальной реставрации или необходимость консервации.

Ранее мы писали, что ценное мозаичное панно «Украинская песня» 1967 года, размещенное на брендволе напротив Киевской оперы по ул. Хмельницкого осыпается, а владелец здания не дает разрешение на осмотр и реставрацию.

Фото: kyivandprovince

Опубликовано: 19 сентября 2023
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