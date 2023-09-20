Минкульт запустит банк украинских шрифтов и откажется от российских

Верховная Рада и Минкульт планируют создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских.

Об этом сообщили на сайте МКИП.

«Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка», — подчеркнул временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В настоящее время во внутренних документах парламента используют российский шрифт «Ижица» и производные от него. В то же время хотят внедрить дизайнерский шрифт «Воля», разработанный на базе литераций главного художника УПА Нила Хасевича.

Его разработала украинская шрифтовая дизайнер Марчела Можина. Также этот шрифт используется как один из двух официальных шрифтов ВСУ.

Минкульт запланировал проведение отбора и формирование банка уникальных украинских шрифтов, добавил Ростислав Карандеев. По его словам, украинский шрифт должен быть узнаваем, нести историческую подоплеку, графически отличаться среди других кириллических шрифтов и привлекать внимание.

Также он должен соответствовать параметрам инклюзии и будет легко восприниматься всеми категориями граждан. К тому же учтут возможность технической интеграции шрифта в цифровую среду.

Фото: Генштаб ВСУ; Центр Исследований Освободительного Движения