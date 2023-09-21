Памятники Щорса и Пушкина лишат охранного статуса: их можно будет демонтировать

Рассматривается вопрос об изъятии памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Предлагается изъять из реестра: памятник Пушкину на проспекте Берестейскому, памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

«Это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов», – подчеркнул и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти будет внесен на рассмотрение правительства. В документе учли требования Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Ранее мы писали, что Киевсовет поддержал петицию по демонтажу памятника Александру Пушкину на проспекте Берестейском, 40.