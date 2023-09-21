Историческую вывеску автостанции на Подоле реставрируют

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Валерия Гуржий
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Фонд "Має значення" приступил к сбору средств на реставрацию исторической вывески «Автостанция» на Подоле.

Отправить вывеску на возобновление планируют 25-27 сентября. Окончательная дата снятия зависит от погоды, согласованной логистики и готовности реставраторов заняться работой.

Сама вывеска размещается на высоте 3-х метров. А значит, большие затраты на демонтаж не потребуются. Ее длина 13,5 метров, поэтому снимать будут частями, по 4 штуки для перевозки.

В фонде уверяют, что будут соблюдать строгую сохранность подлинности.

"Также следует отремонтировать две основательно поврежденные буквы и каркас, который держит на себе всю надпись", - добавили в фонде.

Присоединиться к сбору можно по ссылке .

Фото: Має значення, @avtostantsia.pizza

Опубликовано: 21 сентября 2023
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