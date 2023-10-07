В этом году на Франкфуртской ярмарке Украина представит более 500 книг от 43 издательств

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Наталия Габрух
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18-22 октября Украина представит свой стенд с более чем 500 книгами на Франкфуртской ярмарке. Это самое важное в мире книжное событие. Об этом сообщает Детектор медиа.

В этом году Украина будет представлять Украинский институт книги, Goethe-Institut в Украине, Художественный арсенал и Украинский институт.

Слоганом Украины на Франкфуртском фестивале будет «Хрупкость бытия» («Fragility of existence»). А фокусом дискуссий станет тема «Экология и война».

Стенд будет иметь собственную сцену, там в течение каждого дня ярмарки будут проходить события на английском и немецком языках.

Среди авторов и общественных деятелей, представляющих национальный стенд, — Ирина Цылик, Оксана Забужко, Владимир Ермоленко, Александр Михед, Павел Казарин, Севгиль Мусаева, Вахтанг Кебуладзе и другие.

«Все пять дней ярмарки будут говорить о войне, наказании преступлений, солидарности, теории заговоров и российской пропаганде, науке, образовании и книжном рынке во время войны, но также, о креативности, новых формах существования и яркой украинской культуре», — комментируют в Украинском институте.

Ранее мы писали о 7 новых книжных магазинах Киева, которые открылись во время войны.

Фото: Gwara media

Опубликовано: 07 октября 2023
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