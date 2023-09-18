Книги, ивенты, винил: 7 новых книжных магазинов Киева, открывшихся во время войны

За время полномасштабной войны в Киеве открылось семь атмосферных книжных магазинов, которые следует посетить. Это двухэтажный книжный магазин-кафе в самом центре города, киномагазин в “Жовтне”, магазин с зинами и книгами о дизайне и книжный магазин на Подоле, где можно полистать книгу за бокалом вина.

Рассказываем о них поподробнее.

Книги, инвенты, винил, кофе и музыка – это все можно найти в новом книжном магазине возле "Олимпийской". ReadEat позиционируют как самый большой книжный магазин в столице, площадью 460 м². Он вмещает около 8000 книг.

Двухэтажный магазин открыл основатель Concert.ua Дмитрий Феликсов. Также он планирует впоследствии запустить онлайн-магазин с книгами и сеть с минимум пятью книжными магазинами в Киеве, в том числе возле Харьковского массива.

Адрес: ул. Антоновича, 50

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

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В апреле 2023 года владельцы книжного магазина «Закапелок» в коллаборации с командой кинотеатра "Жовтень" открыли кинокнижный магазин. По сути это возрождение книжного магазина, работавшего в помещении кинотеатра в пандемию коронавируса.

В пространстве можно приобрести книги о кино, архитектуре и культуре в целом, художественную литературу для взрослых и детей и научно-популярные издания. Здесь не только продают книги, но и организовывают культурные мероприятия. Сам магазин небольшой, но имеет секретное место — внутренний двор для мероприятий.

Адрес: ул. Константиновская, 26

Режим работы: Пн — Вс: с 11:00 до 20:00

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Весной вблизи метро «Арсенальная» открылся арткнижный магазин «Місто». Замысел и магазин принадлежит Диане Слонченко, которая до начала полномасштабной войны 12 лет работала бортпроводницей в украинской авиакомпании.

Сначала в книжном планировали продавать книги исключительно украинских писателей, а также литературу об искусстве. Но, учитывая пожелания посетителей, ассортимент пополнили зарубежными авторами.

Кроме книг, здесь можно приобрести виниловые пластинки украинских и зарубежных исполнителей и футболками украинских производителей. Также здесь проводятся творческие воркшопы и литературные встречи.

Фишкой книжного магазина является мозаичное панно с символами Киева (Софией Киевской, фуникулером, Днепром и каштанами).

Адрес: ул. Князей Острожских, 5/2

Режим работы: Вт-Вс с 11:00 до 21:00

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Первый киевский книжный магазин харьковского издательства Vivat начал работу в октябре 2022 года на Подоле. Это многофункциональное пространство с кофейным уголком. Здесь можно купить книги украинских издательств, а также новинки от Vivat.

Книжный магазин имеет два зала: в одном — литература для взрослых, художественная и нонфикшн, а в другом — детская и подростковая.

На подоконниках есть подушки, где можно выпить кофе и полистать книгу. Также в пространстве устраивают встречи с читателями, лекции и другие мероприятия.

Адрес: ул. Петра Сагайдачного, 8

Режим работы : Пн-Чт с 10:00 до 20:00, Пт-Вс с 10:00 до 21:00

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На пересечении улиц Межигорской и Верхнего Вала в конце лета 2022 года открылся книжный магазин "Книжковий Лев". Первое книжное пространство сети работает во Львове с 2016 года.

Здесь хороший выбор украинской классики, исторической литературы, интеллектуальной прозы.

Команда имеет эксель-табличку с запросами покупателей и ищут редкие книги , которые сложно достать, например, с небольшим тиражом. Книжники фиксируют запрос и ищут эти книги среди издателей и оптовиков. Все для удовлетворения потребностей читателей.

В магазине можно выпить кофе или вина, а также съесть веганский десерт или сэндвич.

Адрес: ул. Межигорская, 13/34

Режим работы: Пн-Пт с 8 до 21, Сб-Вс с 10 до 21

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Книжный магазин "Сковорода"

Книжный магазин-кафе открылся в апреле 2023 года в помещении, где раньше работал один из магазинов “Видавництва Старого Лева”.

Основной акцент – на интеллектуальную прозу от украинских авторов, а также переводы, которые редко можно встретить в других книжных магазинах, например японских и корейских авторов.

Книжный магазин украшен стенописями Богданы Давидюк, посвященными творчеству Григория Сковороды.

В пространстве есть кофейный корнер, а также несколько столиков.

Здесь организовывают события книжного клуба, а также различные мероприятия издательств.

Адрес: ул. Григория Сковороды, 6

Режим работы : Пн-Пт с 10:00 до 20:00, Сб-Вс с 11:00 до 21:00

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В конце августа на Вознесенском спуске открылось первое офлайн-пространство книжного магазина readellion, с 2019-го работавшего в онлайне.

Пространство было создано по принципу модульности, чтобы затем его можно было адаптировать под нужды в зависимости от количества представленных изданий. Посреди помещения расположили остров-дисплей, выполняющий роль полки, также при необходимости его можно поднять, чтобы освободить пространство для ивентов.

Дизайном магазина занималось архитектурное бюро prototype.

В readellion можно купить журналы, книги и зины, в основном, в тематике дизайна и креативных индустрий. Издания предлагают как на украинском, так и на английском языке.

Также здесь планируют проводить офлайн-ивенты, в частности, воркшопы, презентации и встречи.

Адрес: Вознесенский спуск, 23

Режим работы: Вт–Пт: с 14:00 до 19:00, Сб–Вс: с 16:00 до 19:00

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Что еще

В октябре на Подоле откроется новый книжный магазин "Плекай" с подержанными книгами. Его открывают основатели книжных магазинов "Книжковий Лев". В новом пространстве будут продавать новые, подержанные и редкие книги, тиражи которых закончились.

"Плекай" будет принимать книги на реализацию от читателей, подписывать договор и ежемесячно до 10 числа присылать людям отчет по продажам. Оплачивать товар будут до 25 числа.