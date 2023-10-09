В Украине создали проект по восстановлению зеленых зон, уничтоженных российскими ракетами

Украинские бизнесы создали проект по послевоенному озеленению городов и территорий Post War Greening.

Цель инициативы – зафиксировать случаи уничтожения зеленых зон русскими войсками и восстановить их.

Post War Greening воплощает группа компаний Octava и питомник растений для наружного озеленения MegaPlant. Для инициативы собрали более 6000 растений. Участники проекта могут приобрести их со скидкой 70%.

Как присоединиться к Post War Greening, если ваша зеленая зона пострадала от ракет или шахедов:

оставить заявку на сайте;

дождаться звонка менеджера;

вместе со специалистом выбрать растения;

получить скидку 70%;

высадить и отправить фото зеленых зон.

На сайте проекта есть каталог доступных растений и цены. В частности, саженец ели голубой вместо 600 гривен будет стоить для участников инициативы 180 гривен.

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