В Украине создали проект по восстановлению зеленых зон, уничтоженных российскими ракетами

Украинские бизнесы создали проект по послевоенному озеленению городов и территорий Post War Greening.
Цель инициативы – зафиксировать случаи уничтожения зеленых зон русскими войсками и восстановить их.
Post War Greening воплощает группа компаний Octava и питомник растений для наружного озеленения MegaPlant. Для инициативы собрали более 6000 растений. Участники проекта могут приобрести их со скидкой 70%.
Как присоединиться к Post War Greening, если ваша зеленая зона пострадала от ракет или шахедов:
На сайте проекта есть каталог доступных растений и цены. В частности, саженец ели голубой вместо 600 гривен будет стоить для участников инициативы 180 гривен.
Ранее мы писали, что на Оболони на месте демонтированных МАФ обустроят «маршрут здоровья».
Фото: Noah Buscher/Unsplash