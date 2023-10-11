Иллюстрированное издание «Гарри Поттер: Колдунский альманах» выйдет в украинском переводе.

Об этом сообщили в издательстве «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Мировая премьера книги прошла 10 октября. Цена украинского издания пока неизвестна, предзаказ стартует 31 октября. В Великобритании альманах стоит 27 фунтов стерлингов (1200 гривен).

«Гарри Поттер: Колдунский альманах» – это первый официальный путеводитель, наполненный фактами и открытиями о мире волшебников», – отмечают в издательстве.

Перевел издание Виктор Морозов. Альманах проиллюстрировали семь художниц из разных стран, среди них – украинка Ольга Муза (Музиченко).

Ранее мы писали, что в этом году на Франкфуртской ярмарке Украина представит более 500 книг от 43 издательств.

Фото: «А-ба-ба-га-ла-ма-га»