«Гарри Поттер: Колдунский альманах» выйдет в украинском переводе

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Ирина Маймур
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Иллюстрированное издание «Гарри Поттер: Колдунский альманах» выйдет в украинском переводе.

Об этом сообщили в издательстве «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Мировая премьера книги прошла 10 октября. Цена украинского издания пока неизвестна, предзаказ стартует 31 октября. В Великобритании альманах стоит 27 фунтов стерлингов (1200 гривен).

«Гарри Поттер: Колдунский альманах» – это первый официальный путеводитель, наполненный фактами и открытиями о мире волшебников», – отмечают в издательстве.

Перевел издание Виктор Морозов. Альманах проиллюстрировали семь художниц из разных стран, среди них – украинка Ольга Муза (Музиченко).

Ранее мы писали, что в этом году на Франкфуртской ярмарке Украина представит более 500 книг от 43 издательств.

Фото: «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

Опубликовано: 11 октября 2023
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