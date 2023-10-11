Projector Foundation объявляет набор на бесплатные курсы для женщин с деоккупированных территорий

Projector Foundation запускает бесплатные курсы для женщин с деоккупированных территорий. Учебу в сфере креативных и IT индустрий смогут пройти 70 женщин.
Дедлайн подачи заявок — 17 октября.
Обучение стартует в конце октября по направлениям:
Учиться бесплатно можно только на одном курсе.
Чтобы подать заявку на обучение, нужно заполнить анкету на сайте. Команда Projector Creative & Tech Foundation выберет студенток по критериям:
- знание английского на уровне Intermediate и выше;
- понимание профессиональной сферы;
- мотивация.
Подать заявку может:
В рамках обучения также можно получить психологическую, HR и менторскую поддержки. Это шесть групповых сессий с экспертами, которые помогут адаптироваться к обучению и преодолеть стресс.
В рамках курса студентки будут работать с кейсом реального клиента, а по окончании получат сертификат. В финале обучения каждая студентка будет иметь несколько проектов для первого портфолио и выберет вектор дальнейшего развития.
Ранее мы писали , что Prometheus запускает 600 стипендий на IT-курсы.
Фото: Nick Morrison/Unsplash .