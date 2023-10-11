Projector Foundation объявляет набор на бесплатные курсы для женщин с деоккупированных территорий

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Наталия Габрух
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Projector Foundation запускает бесплатные курсы для женщин с деоккупированных территорий. Учебу в сфере креативных и IT индустрий смогут пройти 70 женщин.

Дедлайн подачи заявок — 17 октября.

Обучение стартует в конце октября по направлениям:

  • Web Design Beginning (1 группа, 30 мест, продолжительность — 3 месяца),
  • IT Project Management (1 группа, 20 мест, продолжительность — 3 месяца),
  • SMM (1 группа, 20 мест, продолжительность — 2 месяца).

Учиться бесплатно можно только на одном курсе.

Чтобы подать заявку на обучение, нужно заполнить анкету на сайте. Команда Projector Creative & Tech Foundation выберет студенток по критериям:

- знание английского на уровне Intermediate и выше;

- понимание профессиональной сферы;

- мотивация.

Подать заявку может:

  • женщина всех возрастов, проживавшая или проживающая на деоккупированных территориях Украины;
  • женщина, желающая сменить профессию, знает специфику специальности, которой хочет овладеть, и планирует посвятить ей будущее;
  • может обучаться 3–5 часов в день, мотивированная проходить интенсивный курс, готова делать много домашних заданий и защитить курсовой проект.

В рамках обучения также можно получить психологическую, HR и менторскую поддержки. Это шесть групповых сессий с экспертами, которые помогут адаптироваться к обучению и преодолеть стресс.

В рамках курса студентки будут работать с кейсом реального клиента, а по окончании получат сертификат. В финале обучения каждая студентка будет иметь несколько проектов для первого портфолио и выберет вектор дальнейшего развития.

Ранее мы писали , что Prometheus запускает 600 стипендий на IT-курсы.

Фото: Nick Morrison/Unsplash .

Опубликовано: 11 октября 2023
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