Projector Foundation объявляет набор на бесплатные курсы для женщин с деоккупированных территорий

Projector Foundation запускает бесплатные курсы для женщин с деоккупированных территорий. Учебу в сфере креативных и IT индустрий смогут пройти 70 женщин.

Дедлайн подачи заявок — 17 октября.

Обучение стартует в конце октября по направлениям:

Web Design Beginning (1 группа, 30 мест, продолжительность — 3 месяца),

(1 группа, 30 мест, продолжительность — 3 месяца), IT Project Management (1 группа, 20 мест, продолжительность — 3 месяца),

(1 группа, 20 мест, продолжительность — 3 месяца), SMM (1 группа, 20 мест, продолжительность — 2 месяца).

Учиться бесплатно можно только на одном курсе.

Чтобы подать заявку на обучение, нужно заполнить анкету на сайте. Команда Projector Creative & Tech Foundation выберет студенток по критериям:

- знание английского на уровне Intermediate и выше;

- понимание профессиональной сферы;

- мотивация.

Подать заявку может:

женщина всех возрастов, проживавшая или проживающая на деоккупированных территориях Украины;

женщина, желающая сменить профессию, знает специфику специальности, которой хочет овладеть, и планирует посвятить ей будущее;

может обучаться 3–5 часов в день, мотивированная проходить интенсивный курс, готова делать много домашних заданий и защитить курсовой проект.

В рамках обучения также можно получить психологическую, HR и менторскую поддержки. Это шесть групповых сессий с экспертами, которые помогут адаптироваться к обучению и преодолеть стресс.

В рамках курса студентки будут работать с кейсом реального клиента, а по окончании получат сертификат. В финале обучения каждая студентка будет иметь несколько проектов для первого портфолио и выберет вектор дальнейшего развития.

Ранее мы писали , что Prometheus запускает 600 стипендий на IT-курсы.