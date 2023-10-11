Куда пойти в Киеве 13-15 октября: Выступление Latexfauna, маркет Все.Свои и фестиваль дерунов

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Валерия Гуржий
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В течение 13-15 октября состоятся разнообразные события, среди которых: выступления Demchuk и Kruть в артпространстве Uyava, концерт групп Latexfauna и Вопли Видоплясова, фестиваль дерунов в Squat, прощальная вечеринка в Arsenal XXII перед закрытием заведения, маркет Все. Свои и сольный концерт Антона Тимошенко.

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Demchuk и Kruть в артпространстве Uyava

13 октября в 18:00 в артпространстве Uyava состоится большой сольный концерт исполнителя Demchuk. Поддержит певца красочная и самобытная певица Mia Ramari. 14 октября в 16:00 на сцену артпространства Uyava выйдет Kruть с камерным оркестром.

Цена: от 300 грн
Где: Uyava на ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1
Когда: 13 октября в 18:00, 14 октября в 16:00

Latexfauna

Latexfauna устроит обновленное шоу в столичной Stereoplaza: божественный свет, бескрайний саунд, а главное – новые песни! Да, инди-поп-принцы должны выдать несколько новых сингл в ближайшее время и обещают их хитовость.

Цена: от 490 грн
Где: Stereoplaza, пр-т. Лобановского, 119
Когда: 13 октября 19:00

Спектакль "Корабль столкнулся с айсбергом"

Насколько жестоки могут быть люди, чтобы скрыть страшную семейную тайну? Какая жажда может овладеть нами настолько, что мы начнем морально есть друг друга? Герои пьесы, кто-то ради обогащения, кто-то чтобы сохранить собственную репутацию или репутацию члена своей семьи, способны на страшные поступки, которым нет предела.

Цена: 350 грн
Где: Театр на Михайловской, улица Михайловская, 24
Когда: 13 октября 18:00

Суббота

Осенний вернисаж в Ботаническом саду

В Ботаническом саду им. Гришка пройдет выставка-ярмарка, где можно приобрести редкие растения: плодовые, ароматические, медоносные, декоративные злаки, тропические, цветочные. Также можно будет продегустировать и приобрести: ароматные чаи и пряности, сладости из редких плодовых культур и вкусности.

Цена: вход свободный
Где: Ботанический сад им. Гришка
Когда: 14-15 октября 10:00

Маркет от Все.Свои

На маркете будут представлены классические модели и трендовый оверсайз, сдержанный и яркий цвет, пальто из шерсти, кашемира и экокожи. 130+ украинских брендов представят верхнюю одежду: пальто, куртки, пуховики, плащи. А также традиционно много другой одежды и аксессуаров: свитера и худи, платья и брюки, футболки и кардиганы, спортивные и трикотажные костюмы, обувь, сумки и украшения.

Цена: вход свободный
Где: Д12, улица Десятинная, 12,
Когда: 14-15 октября 10:00

Фестиваль дерунов в Squat

14 октября в Squat начнется фестиваль дерунов. Здесь будут делать деруны, смаковать соление и провожать бабье лето, а также праздновать день урожая.

Все донаты будут переданы полку имени Кастуся Калиновского Вооруженных Сил Украины.

Цена: вход свободный
Где: Squat 17b, улица Терещенковская, 17Б
Когда: 14 октября 12:00

Прощальная вечеринка в клубе Arsenal XXII

14 октября состоится прощальная вечеринка в клубе Arsenal XXII. Line-up: Cold Altair, Human Margareeta, KAMA b2b Tatyana Sergeevna, Spalah b2b Zapadenec, Sasha Trey, Sasha Storm.

Цена: 400 грн
Где: Arsenal XXII
Когда: 14 октября 16:00

Курени Октябрьские

14 октября на сцене Куреней будут зажигать: Nopi [Anjunadeep], Lutique b2b Kinree, Koyya [live] и Undersoul, а также яркие участники ярмарки украинских мастеров. Также на локации есть вкусный фуд-корт и горячий глинтвейн.

Цена: от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 14 октября 16:00

Вопли Видоплясова

В Atlas состоится концерт с эксклюзивной программой «Блюз казацкой победы» ко Дню украинского казачества. Здесь будут петь Калину и Екатерину, и Галину, Страну Мечт и Рок - Гимн Украины и все славные хиты, а также резентируют клип на песню "Nomad".

Цена: от 600 грн
Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
Когда: 14 октября 19:00

Сольный стендап Антона Тимошенко «На грани»

Вас ждут шутки об обстрелах, ядерной войне, чувстве вины, эвакуации, смерти, сексе, психотерапии, одной шутке о Дії, пародии на шахед и некоторых рефлексиях о смысле жизни.

Цена: от 400 грн
Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103
Когда: 14 октября 19:00

Воскресенье

Еда, напитки и осенние букеты на празднике в Garage

К своему Дню рождения Garage 15 октября в 11:00 устраивает праздник у костра. Что там можно будет делать: лакомиться теплыми каштанами и лаффой из баранины, есть шефские хот-доги и чизстейк, пить натуральное вино и пиво, согреваться глинтвейном и кофе, покупать осенние букеты.

Цена: вход свободный
Где: Garage, улица Межигорская, 82
Когда: 15 октября 11:00

Фото: Demchukmusik, Latexfauna, Все.Свои, ua.depositphotos.com, Sasha Trey, Курени, Вопли Видоплясова, flowers.goodwine

Опубликовано: 11 октября 2023
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