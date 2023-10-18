Во Львовской области планируют отреставрировать два храма из списка ЮНЕСКО

Во Львовской области планируют отреставрировать два деревянных храма Карпатского региона, входящих в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОВА Елена Василько.

Речь идет о церкви Святого Духа в селе Потеличи и церкви Собора Пресвятой Богородицы в селе Матков.

Недавно специалисты Национального института польского культурного наследия за рубежом «Полоника» осмотрели росписи и конструктивные элементы церкви в Потеличах, чтобы оценить их состояние и предложить наилучшие решения для реставрации.

Для реставрации святынь власти сейчас ищут разные возможности, в том числе и за рубежом.

«Надеемся, что совместными усилиями удастся сохранить уникальные памятники, которые являются достоянием не только Украины и Польши, но и всего цивилизованного мира», — отметила Елена Василько.

Всего на территории Львовской области есть четыре из 16 деревянных церквей Карпатского региона, входящих в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Ранее мы писали, что во Львовской области на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев.