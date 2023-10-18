Для восстановления Юга Украины ищут волонтеров: как записаться

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Ирина Маймур
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ОО «Будуємо Україну Разом» начинает восстановление юга Украины и приглашает волонтеров.

Отмечается, что сначала активисты будут восстанавливать больницы, сельские советы, территориальные центры и частные дома к зиме в Херсонской и Николаевской областях.

Организация сотрудничает с тремя сельскими общинами, где во время полномасштабного вторжения была разрушена критически важная социальная инфраструктура.

Чтобы им помочь, БУР приглашает волонтеров присоединиться к восстановительным двухдневным акциям и недельным лагерям — БУРчикам и БУР-лагерям.

Организация не разглашает точные локации восстановления по безопасности общин — акивисты организуют совместный доезд волонтеров из ближайших крупных городов.

Зарегистрироваться на двухдневные акции или лагеря можно по ссылке. После регистрации местные координаторы свяжутся со всеми желающими и предоставят информацию о точной локации.

БУР гарантирует безопасность волонтеров:

  • все локации расположены в пределах 25+ км от линии разграничения;
  • в каждом поселке есть укрытие возле объекта здания и места жительства волонтеров;
  • на каждом лагере проведут тренинг по медицинской помощи и минной безопасности;
  • все волонтеры должны соблюдать правила информационной безопасности, чтобы не распространять данные о точных локациях объектов восстановления;
  • также в общинах проводились разминировальные работы представителями ГСЧС.

Старт проекта стал возможным благодаря донатам БУР-сообщества: получили более 70 тысяч гривен для экспедиции Херсонской и Николаевской областями в поиске объектов для восстановления.

Ранее мы писали, что киевляне собрали деньги на реставрацию старинной двери аптеки на Хмельницкого.

Фото: БУР

Опубликовано: 18 октября 2023
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