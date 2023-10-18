Для восстановления Юга Украины ищут волонтеров: как записаться

ОО «Будуємо Україну Разом» начинает восстановление юга Украины и приглашает волонтеров.
Отмечается, что сначала активисты будут восстанавливать больницы, сельские советы, территориальные центры и частные дома к зиме в Херсонской и Николаевской областях.
Организация сотрудничает с тремя сельскими общинами, где во время полномасштабного вторжения была разрушена критически важная социальная инфраструктура.
Чтобы им помочь, БУР приглашает волонтеров присоединиться к восстановительным двухдневным акциям и недельным лагерям — БУРчикам и БУР-лагерям.
Организация не разглашает точные локации восстановления по безопасности общин — акивисты организуют совместный доезд волонтеров из ближайших крупных городов.
Зарегистрироваться на двухдневные акции или лагеря можно по ссылке. После регистрации местные координаторы свяжутся со всеми желающими и предоставят информацию о точной локации.
БУР гарантирует безопасность волонтеров:
Старт проекта стал возможным благодаря донатам БУР-сообщества: получили более 70 тысяч гривен для экспедиции Херсонской и Николаевской областями в поиске объектов для восстановления.
Ранее мы писали, что киевляне собрали деньги на реставрацию старинной двери аптеки на Хмельницкого.
Фото: БУР