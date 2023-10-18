Киевляне собрали деньги на реставрацию старинной двери аптеки на Хмельницкого

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Ирина Маймур
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Киевляне собрали средства на реставрацию дверей одной из старейших аптек Киева по улице Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

На реставрацию потратят 10,5 тысячи гривен. Восстановлением будет заниматься общественная организация «Настоящий Киев».

Коммунальная аптека «Фармация» расположена на улице Богдана Хмельницкого, 42 в бывшем доходном доме Фальберга. Недавно там демонтировали старинную витражную дверь. Благодаря вмешательству Департамента коммунальной собственности Киева и Департамента охраны культурного наследия КГГА их удалось сохранить.

Ранее мы писали, что во Львовской области на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 18 октября 2023
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