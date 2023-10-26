Для Киева разработают карту провайдеров, которые будут предоставлять интернет во время обесточиваний

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Ирина Маймур
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Минцифра и ЛУН.Місто подписали меморандум о сотрудничестве. Вместе они разработают карту провайдеров, которые обеспечат киевлян интернетом во время обесточиваний до 72 часов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

На карте украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. А также выбрать ближайшего провайдера и подать заявку на подключение. Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточиваний.

Также это поможет не перегружать мобильные сети. Ведь чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.

В ближайшее время карта станет доступна жителям Киева.

Ранее мы писали, что только 9% абонентов в Киеве имеют устойчивый к блэкаутам интернет.

Фото: Unsplash/Jay Wennington

Опубликовано: 26 октября 2023
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