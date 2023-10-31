С детским развлекательным центром и площадями для арендаторов: «Эпицентр» откроет новый формат ТЦ в пригороде Киева

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Ирина Маймур
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Весной 2024 года сеть торговых центров «Эпицентр» откроет первый ТРЦ, где будет работать полноценная арендная галерея и детский развлекательный центр.

Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Новый ТРЦ будет расположен на Одесском шоссе, 8. Он будет иметь общую площадь 62 000 кв. м. 53 000 кв. м займут торговые форматы сети «Эпицентр». В то же время 9000 кв. м площадей отдадут в аренду.

«В торговой галерее мы планируем представить не только товары, которых нет в Эпицентре, но и углубить уже имеющееся предложение. Также привлечем к проекту операторов кафе и ресторанов, дополнив свой фуд-корт», — отметила руководитель департамента развития ТРЦ компании Эпицентр К Екатерина Весна.

К тому же в рамках проекта построят подземный паркинг на 1100 машино-мест. Там обустроят безопасное укрытие для персонала и посетителей.

Ранее мы писали, что магазины H&M заработают в Украине в конце ноября - начале декабря.

Фото: «Эпицентр»

Опубликовано: 31 октября 2023
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