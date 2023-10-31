В Полтавской области планируют построить новую ветровую электростанцию

ДТЭК готовится к сооружению новой ветроэлектростанции. Ее планируют построить на территории Глобинской общины Полтавской области.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
ДТЭК строит станцию именно на Полтавщине, ведь этот регион является энергодефицитным и мощная электростанция здесь очень нужна, говорится в заявлении компании.
Также отмечается, что электроэнергия этой электростанции даст толчок для более стремительного развития региона.
Ранее мы писали, что Германия и Украина построят ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.
Фото: Jan Kopřiva/Unsplash