В Полтавской области планируют построить новую ветровую электростанцию

ДТЭК готовится к сооружению новой ветроэлектростанции. Ее планируют построить на территории Глобинской общины Полтавской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ДТЭК строит станцию именно на Полтавщине, ведь этот регион является энергодефицитным и мощная электростанция здесь очень нужна, говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что электроэнергия этой электростанции даст толчок для более стремительного развития региона.

Ранее мы писали, что Германия и Украина построят ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.