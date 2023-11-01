На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек

58
Ирина Маймур
share share

В Киеве появится концертная площадка DVTK Stage на 2000 человек. Его откроют в девятом павильоне ВДНГ.

DVTK Stage – площадка-трансформер, которая может вместить от 600 до 2000 человек.

Локация заработает 11 ноября. В честь открытия организаторы устроят концерт с участием восьми групп и исполнителей — Spokusy, Shkerebert, Chemistry Lab, Season of Melancholy и других.

В будущем гостей Dvtk Stage ждут стрим мероприятий, музыкальная премия, фестиваль, магазин мерчу и галерея, где представлены украинские художники, а также YouTube-шоу.

Ранее мы писали, что заработал новый «Atlas Пространство». Это перезапуск Barbara Bar на Сечевых Стрельцов.

Фото: Tajmia Loiacono/Unsplash

Опубликовано: 01 ноября 2023
share share
В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро В Запорожье демонтировали памятник Пушкину В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.