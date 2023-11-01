На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек

В Киеве появится концертная площадка DVTK Stage на 2000 человек. Его откроют в девятом павильоне ВДНГ.

DVTK Stage – площадка-трансформер, которая может вместить от 600 до 2000 человек.

Локация заработает 11 ноября. В честь открытия организаторы устроят концерт с участием восьми групп и исполнителей — Spokusy, Shkerebert, Chemistry Lab, Season of Melancholy и других.

В будущем гостей Dvtk Stage ждут стрим мероприятий, музыкальная премия, фестиваль, магазин мерчу и галерея, где представлены украинские художники, а также YouTube-шоу.

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