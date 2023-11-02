FlixBus запустил новый автобусный маршрут из Киева в Дрезден и Лейпциг

FlixBus открыл новую автобусную линию из Киева в Дрезден и Лейпциг в восточной Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Это первый автобусный маршрут компании, который соединит Украину с восточной Германией и 25-ю линию в украинской сети FlixBus. Полный маршрут новой линии N3208 таков: Киев-Житомир-Ровно-Львов-Краков-Дрезден-Лейпциг.

Первый рейс отправился из столицы 2 ноября.

Путешествие будет продолжаться ориентировочно 27 часов с учетом остановок и плановым временем на пересечение границы.

Автобус будет курсировать 4 раза в неделю: из Киева в 07:15 утра во вторник, четверг, пятницу и воскресенье с прибытием в Дрезден в 07:45 и в Лейпциг в 09:30 на следующий день.

Назад рейс будет двигаться во вторник, среду, пятницу и субботу из Лейпцига в 19:50 и Дрездена в 21:35, чтобы прибыть в Киев в 21:55 на следующий день.

Ранее мы писали, что FlixBus запускает рейс из Чернигова в Варшаву и первый маршрут в Финляндию.

Фото: FlixBus