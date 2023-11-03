Теперь в «Дії» можно оплатить штраф за административное нарушение

26
Ирина Маймур
share share

В приложении «Дія» появилась новая функция. Теперь там можно оплатить штраф за админнарушения в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сообщения о штрафах будут поступать в приложение. Далее нужно нажать «Услуги», перейти на вкладку «Штрафы – Судебные штрафы», выбрать нужный штраф и оплатить через Google или Apple Pay.

Квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств закроет дело.

Ранее мы писали, что в приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости.

Фото: «Дія»

Опубликовано: 03 ноября 2023
share share
Киевсовет передал под застройку 200-летний дом на Подоле Киевсовет передал под застройку 200-летний дом на Подоле В Харькове россияне разрушили 100-летнее здание колледжа В Харькове россияне разрушили 100-летнее здание колледжа В Киеве открыли семейный дом "Дача" для проживания семей с тяжелобольным детьми: что там есть В Киеве открыли семейный дом "Дача" для проживания семей с тяжелобольным детьми: что там есть Украинские беженцы в Европе снова могут получить бесплатное жилье: детали Украинские беженцы в Европе снова могут получить бесплатное жилье: детали На Трухановом создают маршрут для активного отдыха с раздевалками и фонтанчиками для питья На Трухановом создают маршрут для активного отдыха с раздевалками и фонтанчиками для питья Во Вроцлаве заработал первый ресторан украинской франшизы «Най» Во Вроцлаве заработал первый ресторан украинской франшизы «Най» Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе Где искать военные вакансии в Украине: от IT до боевых Где искать военные вакансии в Украине: от IT до боевых
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.