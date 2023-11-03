Теперь в «Дії» можно оплатить штраф за административное нарушение

В приложении «Дія» появилась новая функция. Теперь там можно оплатить штраф за админнарушения в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сообщения о штрафах будут поступать в приложение. Далее нужно нажать «Услуги», перейти на вкладку «Штрафы – Судебные штрафы», выбрать нужный штраф и оплатить через Google или Apple Pay.

Квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств закроет дело.

Ранее мы писали, что в приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости.

Фото: «Дія»