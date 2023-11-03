Девять украинских фильмов получат гранты от Netflix: список

Украинская киноакадемия назвала фильмы, которые получат грантовую поддержку от Netflix на постпродакшн в размере 10 тысяч долларов.

Главная цель программы — помочь украинским творцам, пострадавшим из-за войны войны, продолжать и развивать свою работу.

К участию допускались украинские художественные или документальные полнометражные ленты, находившиеся на этапе производства или постпродакшна. В конкурсе приняли участие художественные фильмы, а также документальные полнометражные ленты.

Список фильмов, которые получат гранты

«Демоны» Натальи Ворожбит;

«Дивия» Дмитрия Грешко;

«Дом за стеклом» Тараса Дроня;

«Дочка» Егора Олесова;

«Малевич» Дарьи Онищенко;

«Милитантропос» Алины Горловой;

«Перемещенные» Ольги Журбы;

«Праздник хризантем» Семена Мозгового;

«Ты – космос» Павла Острикова.

Работы оценивали один украинский и четыре международных экспертов индустрии, которые не были связаны с проектом.

Ранее мы писали, что появился новый киноканал Prokino с исключительно украинским контентом.