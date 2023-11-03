Девять украинских фильмов получат гранты от Netflix: список

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Ирина Маймур
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Украинская киноакадемия назвала фильмы, которые получат грантовую поддержку от Netflix на постпродакшн в размере 10 тысяч долларов.

Главная цель программы — помочь украинским творцам, пострадавшим из-за войны войны, продолжать и развивать свою работу.

К участию допускались украинские художественные или документальные полнометражные ленты, находившиеся на этапе производства или постпродакшна. В конкурсе приняли участие художественные фильмы, а также документальные полнометражные ленты.

Список фильмов, которые получат гранты

  • «Демоны» Натальи Ворожбит;
  • «Дивия» Дмитрия Грешко;
  • «Дом за стеклом» Тараса Дроня;
  • «Дочка» Егора Олесова;
  • «Малевич» Дарьи Онищенко;
  • «Милитантропос» Алины Горловой;
  • «Перемещенные» Ольги Журбы;
  • «Праздник хризантем» Семена Мозгового;
  • «Ты – космос» Павла Острикова.

Работы оценивали один украинский и четыре международных экспертов индустрии, которые не были связаны с проектом.

Ранее мы писали, что появился новый киноканал Prokino с исключительно украинским контентом.

Фото: freestocks/Unsplash

Опубликовано: 03 ноября 2023
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