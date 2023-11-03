Девять украинских фильмов получат гранты от Netflix: список

Украинская киноакадемия назвала фильмы, которые получат грантовую поддержку от Netflix на постпродакшн в размере 10 тысяч долларов.
Главная цель программы — помочь украинским творцам, пострадавшим из-за войны войны, продолжать и развивать свою работу.
К участию допускались украинские художественные или документальные полнометражные ленты, находившиеся на этапе производства или постпродакшна. В конкурсе приняли участие художественные фильмы, а также документальные полнометражные ленты.
Список фильмов, которые получат гранты
Работы оценивали один украинский и четыре международных экспертов индустрии, которые не были связаны с проектом.
Ранее мы писали, что появился новый киноканал Prokino с исключительно украинским контентом.
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